Huyen de la violencia y sufren delitos en Juárez

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Un grupo de venezolanos cruzó ayer el cauce del río Bravo para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza

Ciudad Juárez.- El 75.7 por ciento de los migrantes extranjeros albergados en Ciudad Juárez con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de asilo durante 2022 tuvieron que huir de sus lugares de origen debido a persecuciones, amenazas, violencia e inseguridad; sin embargo, el 33 por ciento del total se convirtió en víctima de algún tipo de delito durante su estancia en esta frontera.

Por ello, El Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM), que realizó la Encuesta a Migrantes Internacionales Solicitantes de Asilo en Ciudad Juárez (ENMIEXSA-2022), recomendó a las autoridades fortalecer los programas de prevención de delitos hacia personas en situación de movilidad, considerando el alto porcentaje de incidencia que se presenta.

De acuerdo con la encuesta diseñada y coordinada por los investigadores de El Colegio de Chihuahua, El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua, mientras que este año la principal causa de la migración a través de esta frontera fue la violencia, en 2019 eran el desempleo y la pobreza.

De las 594 encuestas realizadas en 2019 a los migrantes internacionales en siete espacios de la ciudad, el 42.6 por ciento dijo huir del desempleo y la pobreza, el 33.6 por ciento de la violencia e inseguridad, el 11.3 por ciento de persecución y amenazas, el 2.1 por ciento por reunificación familiar y el 9.4 por ciento por otros motivos.

Este año, el 46.7 por ciento de las 439 personas en movilidad encuestadas en 13 albergues y espacios fuera de los albergues dijo haber tenido que huir de persecución y amenazas; el 29 por ciento, de violencia e inseguridad; el 16.8 por ciento, de desempleo y violencia; el 6.2 por ciento, por problemas familiares, y el 1.4 por ciento, por otros motivos.

Sin embargo, a la pregunta concreta de si han sido víctimas de algún delito durante su estancia en la ciudad, un tercio de las 439 personas entrevistadas contestó que sí.“Este porcentaje es alto tomando en cuenta los datos sobre incidencia delictiva prevalecientes en la ciudad en los últimos años y por el hecho de que se trata de personas con poca presencia en el ámbito público, dado que en su gran mayoría se encuentran casi todo el tiempo dentro de los espacios de atención donde se albergan”, señala el reporte de resultados de la ENMIEXSA-2022.

Debido a las fechas de aplicación de la encuesta, entre mayo y junio de 2022, la principal nacionalidad extranjera de espera en la ciudad, al igual que ocurrió en 2019, fue la hondureña. Esto, debido a que el Gobierno de Joe Biden comenzó a expulsar a México a los migrantes venezolanos bajo el Título 42 a partir del pasado 12 de octubre.

“Tanto en 2019 como en 2022 las personas migrantes que provienen de Honduras y Guatemala representan los porcentajes más altos, aunque con la diferencia de que pare el último de 15 estos dos años, en el caso de Honduras la presencia tuvo un porcentaje considerablemente más alto, mientras que en el caso de Guatemala ese porcentaje disminuyó, aunque mantuvo el segundo lugar en el total del flujo”, informaron los investigadores.

También destacaron que en ambos años aparecen representados dos países, con importancia coyuntural y alrededor de los meses de levantamiento de ambas encuestas: Cuba en 2019 y Haití en 2022; estos últimos llegaron a Ciudad Juárez mayoritariamente desde dos países: Brasil y Chile.

En este último año se captaron personas de 17 nacionalidades distintas, la mayoría latinoamericanas, quienes han permanecido desde un día hasta más de dos años en los albergues, informaron.

Siete de cada diez migrantes entrevistados dijeron que esta ciudad había sido su primera opción como destino para llegar a la frontera con Estados Unidos, mientras que el resto dijo que había llegado hasta Ciudad Juárez porque las autoridades migratorias estadounidenses los habían devuelto por aquí, a pesar de haber intentado el cruce clandestino o entrega a esas autoridades por algún otro punto de la frontera común entre los dos países.

Entre quienes eligieron por ellos mismos esta frontera para llegar al vecino país se encontraron dos factores. El primero tiene que ver con la infraestructura de apoyo que funciona aquí, como albergues y centros de atención a migrantes, organizaciones de la sociedad civil y la presencia de organismos internacionales enfocados en esta población. El segundo es la experiencia y presencia de redes sociales de apoyo como amigos, familiares o conocidos que estuvieron antes o todavía se encontraban en la ciudad cuando se aplicó la encuesta.

Ya habían intentado cruzar a EU

Poco más de la mitad de los encuestados ya había intentado cruzar o entregarse a la autoridad migratoria de Estados Unidos, un escenario que “se ha convertido en una opción viable a corto plazo, considerando que los tiempos de espera para gestionar y/o formalizar los procesos de solicitud de asilo es considerablemente amplio, tanto por la cantidad de solicitudes como por las etapas que se deben ir cumpliendo”, encontró la encuesta.

El objetivo de su llegada a Ciudad Juárez se trata de formalizar una solicitud de asilo al Gobierno estadounidense. Poco más de ocho de cada diez personas contestaron que tenían firmemente esa intención, a pesar de que más la mitad dijo desconocer o no tener ninguna noción de qué se trata el proceso de solicitud de asilo.

“Una de las características más significativas entre las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos está asociada al hecho de contar con redes sociales en ese país y cuya ubicación se convierte en el destino principal al que buscan llegar. A través de la encuesta se preguntó directamente si tenían familiares en Estados Unidos, de la que se puede corroborar que en su gran mayoría cumplen con esta particularidad, con casi nueve de cada diez migrantes entrevistados”, señala el reporte.

Al preguntarles qué piensan en caso de no poder continuar con sus procesos de asilo, o que eventualmente éstos no tuvieran éxito, la respuesta principal corresponde a un escenario de incertidumbre, pues casi la mitad del total, el 47.5 por ciento, mencionó que no tenía claro qué iba a hacer en caso de que se presentara esa circunstancia.

La segunda correspondió a la posibilidad de cruzar de manera irregular a Estados Unidos, el 29.1 por ciento; le sigue en orden de importancia la posibilidad de quedarse en Ciudad Juárez, por el 12.2 por ciento; regresar a sus países de origen concentró una proporción muy baja, del 6.0 por ciento, mientras que el 5.3 por ciento dijo que se iría a otro lugar de México.