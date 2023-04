Huyeron de Honduras por el ‘impuesto de guerra’

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Los centroamericanos legalizaron su unión apoyados por personal del albergue para realizar su trámite de asilo ante las autoridades estadounidenses como un núcleo familiar

Ciudad Juárez.— Luis y Yaritza forman parte de las aproximadamente 2 mil 500 personas migrantes que se encuentran albergadas actualmente en los más de 26 espacios humanitarios que existen en Ciudad Juárez, pero antes de encontrar un espacio tuvieron que dormir tres días en la calle, aseguraron.

“Mi niña me decía: ‘me duelen mis huesitos de frío’”, narró la madre centroamericana, quien hace cuatro meses tuvo que huir de Honduras con su esposo, su hija de 3 años de edad y ocho integrantes más de su familia, debido al “impuesto de guerra” con el que los extorsionaron para dejarlos trabajar.

Explicaron que Luis trabajaba como taxista, pero un grupo delictivo comenzó a extorsionarlo para que pagara una cuota para dejarlo trabajar, por lo que toda la familia tuvo que salir del país. Su destino original era Piedras Negras, pero al llegar a Monterrey los convencieron de que ésta era una frontera más segura, por lo cual decidieron viajar a Ciudad Juárez, a donde arribaron sólo con la ropa que llevaban puesta.

Cuando llegaron, sin conocer a nadie, los 11 integrantes de la familia tuvieron que dormir por tres noches cerca del puente Paso del Norte, en donde incluso policías municipales los ayudaron.

“Nos tocó duro, nos quedamos tres días en la calle, y pues no teníamos dinero, no andábamos pa’ arrendar, no andábamos nada, solamente con la ropa que andábamos puestos”, así estuvieron hasta que alguien les dijo que acudieran a Grupo Beta a pedir ayuda, a donde fueron, les tomaron una foto y la enviaron a los albergues de la ciudad, para ver quién recibía a toda la familia. Y la respuesta llegó de la Casa del Migrante.

Desde entonces la familia permanece en el albergue católico, donde los ayudaron para que pudieran casarse por el civil e ingresar a Estados Unidos como un núcleo familiar con su hija.

“Nos ha ido superbien, de lo mejor”, aseguró Luis, cuya familia vive en Honduras, mientras que Yaritza viaja con su mamá, su tía, sus hermanas y sus primas.

Aunque todos esperan ingresar a Estados Unidos través de la aplicación móvil CBP One en busca de una excepción humanitaria al Título 42, no han logrado obtener una cita, lamentaron.

Mientras continúan en la espera de llegar al vecino país, forman parte de los cerca de 400 migrantes que alberga actualmente la Casa del Migrante, así como de los 10 mil a 15 mil migrantes mexicanos y extranjeros que según las organizaciones y activistas locales se encuentran actualmente en Ciudad Juárez, tanto en albergues como en hoteles, casas o cuartos de renta, en edificios abandonados o tapias y en el campamento migrante instalado en el exterior del Instituto Nacional de Migración (INM).

