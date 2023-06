Huyeron en vehículos tras quemar vivienda

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El fuego no alcanzó el interior

Ciudad Juárez.- El incendio provocado la madrugada de ayer en una vivienda de la colonia Ignacio Allende fue perpetrado por personas que huyeron en dos coches, aunque Sara, hermana de quien vive en el lugar parcialmente siniestrado, no alcanzó a observar más detalles.

Sara, de 67 años, contó en entrevista que del incendio, que no alcanzó a consumir el interior de la vivienda, quedó un trozo de madera de cerca grueso que fue el que utilizaron los agresores para guiar el fuego hacia donde habían rociado gasolina.

“¿No vieron a los que quemaron? Porque ahí está el palo”, cuestionó. En la zona no se observaron cámaras de videovigilancia cercanas, ni de corporaciones policiacas con jurisdicción en Ciudad Juárez ni de particulares.

Aunque no se logró incendiar nada dentro de la casa y las personas que estaban ahí (el hermano de Sara y una persona que la mujer no identificó, además de un perro negro) resultaron sin lesiones, el siniestro quemó las líneas de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que Sara declaró que “no tengo luz, y se me va a echar a perder todo lo de mi refri”.

Ella platicó que “antes no nos quemamos también nosotros. Estábamos durmiendo, pero como se apagó el aire nos despertamos y ya vimos todo”. Añadió que “no quieren venir los de la luz” a reponer el poste y el cableado que permita restablecer el servicio hacia su hogar.

En la vivienda, ubicada en el cruce del viaducto Díaz Ordaz con la calle 15 de Septiembre, no se encontró a la víctima y únicamente se observó hierba, llantas y algunas vigas de madera del techo de la casa calcinadas.

Los reportes periodísticos de este medio indican que del inmueble consiguieron escapar varios habitantes del hogar incendiado, antes de que las llamas los alcanzaran.

El Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) recibió el llamado al 911 cerca de las 4:13 de la madrugada, donde se mencionó por múltiples personas que una casa estaba en fuego y se alertó sobre la posibilidad de que hubiera gente en su interior.

Fueron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del Departamento de Bomberos los que trabajaron por varios minutos para extinguir el fuego y con ello terminar con el riesgo a residentes aledaños.

En el lugar se encontraron dos recipientes de plástico con residuos de gasolina, indicios de que el incendio fue provocado, por lo que la Agencia Estatal de Investigación tomó conocimiento del caso para la averiguación pertinente.

