Identifican a  hombre captado arrastrando un perro; fue un accidente, asegura

Chihuahua.- El sujeto captado arrastrando un perro la tarde de ayer en un vehículo fue identificado plenamente y aseguró mediante un escrito que se trató de un desafortunado accidente, cabe hacer mención que la mascota murió momentos después de que el video fuera captado de acuerdo a la versión de testigos. Incluso aseguró que debido al video difundido ha recibido amenazas él y su familia.

El sujeto identificado como Jorge Luis Soto emitió un comunicado la tarde de este miércoles, en el cual da su version:

"Buenas tardes, a la ciudadanía en general y medios de comunicación. Me dirijo a ustedes por este medio para informar sobre lo sucedido el día de ayer 17 mayo del presente año. Desafortunadamente circula un video y unas imágenes sobre mi persona, le explico lo que sucedió:

Primero que nada les aclaro que el perro es mascota de mi hijo el cual fue un regalo de su abuelo, con frecuencia llevábamos al perro a un rancho para que tuviera espacio para que jugará con él.

Desafortunadamente ayer el perro fue asustado por otros perros y esto ocasionó que le lesionara una patita, les aclaro, en ningún momento se arrastró la distancia que se dice.

Solo en lo que me orille para subirlo al carro que fueron escasos metros debido a que no quise soltarlo y se me escapara de lo asustado que estaba y tampoco queria parar la circulación.

Desafortunadamente la persona que tomó las imágenes y video solo hace resaltar el momento en el que me orillo.

¡Señores no bastan 2 o 3 segundos para juzgar con criterio! llevo más de 1 año estando al cuidado del perro y no tendría corazón para hacerle daño.

De igual manera les informo que ya estoy a cargo de ministerio público dando la cara por este incidente va serán ellos

quien investiguen a profundidad dicho percance y determinen la veracidad de los hechos, ya que he recibido amenazas y acoso hacia mi persona y la de mi familia. Les hago incapie que esto fue un accidente el cual a cualquiera le pudo haber sucedido."