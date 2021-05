Identifican a dos de las 3 mujeres que tiraron encobijadas en Juárez; tenían 21 años

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Asfixia por estrangulamiento es la probable causa de muerte de las tres mujeres cuyos cadáveres fueron encontrados la madrugada de ayer envueltos en cobijas sobre la calle Nardos, metros al sur de la avenida Waterfill, al oriente de esta frontera.

Fuentes de la Fiscalía identificaron a dos de las víctimas como Leslie Michel Parra Gallardo, de 21 años, y Eveline Guadalupe Martínez, también de 21. El nombre de la tercera no fue revelado.

Con estos crímenes, se eleva a 71 la cantidad de mujeres asesinadas en esta ciudad en 2021, con 17 en enero, 15 en febrero, 17 en marzo, 10 en abril y 12 en lo que va de mayo.

Datos de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) indican que las tres víctimas presentaban como señas de violencia golpes en diversas partes del cuerpo, así como surco equimótico de ahorcamiento.

“Todavía no están las necropsias, pero al parecer fue por estrangulamiento”, dijo Wendy Chávez, titular de la FEM y quien agregó que el reporte fue recibido a las 01:31 horas.

En un recorrido en el lugar se observó a elementos de la Policía Municipal entrevistando a personal de una compañía de transportes cuyas cámaras de seguridad, sin embargo, se informó, no grabaron el hecho por carecer de disco duro.

“Les dije que no hay respaldo, que nosotros reaccionamos al momento. Mis muchachos no reportaron nada, no oyeron ni vieron nada”, dijo el guardia de la empresa ubicada en la acera opuesta a donde dejaron los cadáveres.

Datos de la Fiscalía General del Estado muestran también que, hasta abril pasado, si bien los delitos contra la vida en general presentaban aquí una disminución del 19 por ciento con respecto al mismo período de 2020, los cometidos contra mujeres se mantenían hasta ese mes, con una incidencia similar, con 58 casos en los primeros cuatro meses del año pasado y 59 en los de 2021.

De acuerdo con Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) de esta frontera, la invisibilización de la persistencia de este crimen fue planteada apenas el pasado viernes a las organizaciones internacionales que financian la Iniciativa Spotlight, destinada a eliminar la violencia contra las mujeres en municipios de México que, como Juárez, presentan una alta incidencia.

“Varias de las organizaciones que estábamos en esa reunión hicimos el comentario a ONU Mujeres, en el marco de que viene una segunda etapa de Spotlight, de cuáles serían los énfasis que se deberían hacer, y nosotros dijimos que el feminicidio estaba invisibilizado por todas las otras emergencias sociales que surgen en la ciudad y en el estado”, dijo Mendoza.

“Y porque la pandemia trajo un aumento increíble de casos de violencia de género (…) y decíamos: ‘con pandemia o sin pandemia, los feminicidios nunca han bajado en nuestra ciudad ni en el estado, que ha estado siempre en los primeros lugares de violencia contra la mujer en general y de feminicidios en particular”, agregó.

Zona sin alumbrado

Los tres cuerpos fueron abandonados en la acera poniente de la calle Nardos, a un costado de la barda perimetral del fraccionamiento Las Palmas, unos 500 metros al sur de la intersección con la avenida Waterfill.

En un recorrido ayer alrededor del mediodía se pudieron observar aún los listones amarillos y rojos de plástico que colocaron policías preventivos para delimitar el paso al punto del hallazgo; además de que, circundada por muros, en la zona no había circulación de peatones.

“Todo el corredor hasta la avenida Waterfill está sin alumbrado”, agregó el guardia de seguridad entrevistado.

De acuerdo con Ana Karen García, investigadora de la organización civil Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), un estudio difundido en 2020 sobre crímenes contra mujeres arrojó que un 50 por ciento de las víctimas vivieron en sectores con alto grado de marginación y que en hasta un 97 por ciento de los casos no se identificó a algún probable responsable.

“El estado de Chihuahua tiene desde 2019 el tercer lugar nacional en asesinatos de mujeres (...) Son datos alarmantes”, dijo García.

Las víctimas

• Leslie Michel Parra Gallardo, 21 años • Eveline Guadalupe Martínez, 21 años

• La tercera mujer no ha sido identificada