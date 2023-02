Identifican a otra víctima del multihomicidio en Urbivilla

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte dio a conocer una identidad más de otra de las víctimas de los homicidios registrados el pasado 08 de febrero en el fraccionamiento Urbivilla del Prado.

En un comunicado señala que una vez aplicados los protocolos de identificación, se logró identificar a José Carlos O. G. de 26 años.

Además agrega que la necropsia determinó la causa de fallecimiento por las lesiones producidas por arma de fuego.

Además de José Carlos también han sido identificados del mismo caso Tereso C. V. de 53 años, Juan Pablo G. C. de 22 años y Porfirio C. C. de 42 años.