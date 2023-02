Identifican a otras dos víctimas del multihomicidio en Urbivilla

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte dio a conocer de manera oficial de dos de las víctimas del multihomicidio registrado el pasado 08 de febrero en Urbivilla del Prado.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de Juan Pablo G. C. y Porfirio C. C., que se suman a Tereso C. V., quién ya había sido identificado por familiares.

Agrega que una vez practicada la necropsia, se determinó la causa de fallecimiento de las tres víctimas, por lesiones de arma de fuego.

Agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, trabajan en el esclarecimiento de los hechos ocurridos, además de que personal especializado lleva a cabo labores para identificar al resto de las víctimas.