Identifican focos rojos por el flujo migratorio

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— La Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE) consideró áreas de la zona Centro y las inmediaciones de la línea del ferrocarril al sur de la ciudad como puntos rojos de atención del flujo migrante en el que se implementarán operativos de patrullaje especiales, luego de riñas entre migrantes esta semana.

“La gran mayoría de las personas en condición de migración están acercándose al Centro, no están ni siquiera acudiendo a los albergues. Son edificios abandonados, fincas y algunos hoteles que tienen un fuerte riesgo y otro punto rojo para nosotros es la gran cantidad de migrantes que están llegando a través del ferrocarril”, detalló el titular de la corporación preventiva, Gilberto Loya Chávez.

Explicó que en esas áreas se realizarán más recorridos policiales para evitar robos, extorsiones y riñas entre la población migrante, en células mixtas y en algunos casos, en acciones unilaterales.

“Tenemos problemas ya en términos de estabilidad social. El hecho de que tengamos riñas y ante la falta de una política pública clara del trato a los migrantes o el control de los flujos migratorios, nos deja en indefensión a nosotros. Estamos entrándole a ciegas y esto puede escalar”, advirtió el funcionario estatal.

Dijo que la falta de una política pública clara en materia de migración ha generado un descontrol en la consecución de información o incluso registros de los migrantes que ingresan al estado.

“Es muy complejo para una policía municipal o estatal proteger a quien no sabes si está o no está y en qué tamaño está. Hoy no sabemos cuántos migrantes hay, dónde están, qué actividad están desarrollando. Eso complica mucho las cosas y se dan cosas como lo que pasó en Juárez”, destacó el funcionario.

“Estamos viendo apenas la punta del iceberg en la migración, sin embargo la problemática ha ido escalando. El ser migrante no te da un salvoconducto para violar la ley”, agregó.

Loya Chávez estimó que hay alrededor de 30 mil migrantes, a los que se suman casi 600 más por día que llegan a esta frontera en tren, autobuses y avión, dijo.