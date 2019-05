Identifican preliminarmente a otro de los 6 ejecutados en Satevó

Chihuahua.- Ever Quiñónez Quiñónez, es el nombre que de manera extraoficial se ha manejado para la identificación de uno de los seis sujetos que fueron asesinados en días pasados. Los cuerpos fueron encontrados en una brecha que conduce de Satevó a Valle del Rosario, dieron a conocer agentes investigadores de la Fiscalía.



Esta persona es la tercera en ser identificada, sin embargo, hasta el momento no ha sido reclamado y se desconoce de dónde es originario. La FGE no ha proporcionado información oficial.



Al menos tres familias acudieron los días anteriores a la Fiscalía Sur en busca de información para verificar si uno de los 6 fallecidos era parte de sus integrantes, únicamente descartaron a una de ellas.



Hasta el momento son tres los cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos en las instalaciones del Servicio Médico Forense.