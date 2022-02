Impacta venta de lotes medio ambiente en Samalayuca

Omar Morales / El Diario de Juárez / Construcción en uno de los terrenos

Ciudad Juárez.— El boom de venta de lotes para vivienda campestre en Samalayuca ha generado un impacto en la flora y la fauna de la zona, dijo ayer la presidenta del Consejo Asesor del Área de Protección, Martha Valdez.

En entrevista, la integrante del órgano regulador informó que la expansión registrada en los últimos dos años ha motivado reportes de caza de animales como un lince, un puma americano, armadillos y venados cola blanca, además de lo que denominó “desmonte” indiscriminado y aumento en la basura, aun en la zona de las dunas.

Por esta razón, dijo, la expansión inmobiliaria será uno de los temas en la reunión que, se prevé, sostenga el Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca en marzo próximo.

“Tenemos una reunión a mediados de marzo, donde se va a tocar precisamente ese tema; ya tenemos más de un año con ese tema, ya vino la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) a hacer algunas inspecciones; ya se les notificó a algunos ejidos, presidentes ejidales; estuvo haciendo revisión porque no sólo es el crecimiento que se está dando en cuanto a la zona habitacional, sino que se está presentando otro problema: que cada quien en mil metros cuadrados quiere tener un pozo”, dijo Valdez.

“Y luego el hábitat de la fauna, que también se está viendo afectado, porque la gente de Juárez o de donde vengan no sabe lidiar con la fauna de aquí. Hemos tenido reportes de un lince que mataron, un puma americano también, los armadillos, que son propios de la zona también, el venado cola blanca también se ha visto afectado en el hábitat, más los que están pegados a la sierra de Samalayuca, donde el crecimiento y el desmonte tan indiscriminadamente se está dando”, agregó.

En enero pasado, este medio reportó que la venta de lotes campestres en aquel seccional, ubicado en el extremo sur del Municipio de Juárez, se realiza sin regulación del Gobierno local ni de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

“Lo estamos viendo, por un lado, que no hay organización; aquí viene y desmonta y abre una calle el que se le pega la gana (…) Tiene dos años el crecimiento”, dijo la entrevistada.

En la delegación estatal de Profepa no se atendió ayer una llamada de este medio.

Valdez, que es residente del poblado de Samalayuca, agricultora y presidenta del Consejo Asesor del Área de Protección desde 2019, añadió que el turismo, que antes se consideraba un beneficio por la derrama económica, ahora se ha vuelto en su contra.

“Porque vienen sábado y domingo y cuando se van es un montón de basura (…) ese mismo turismo se ha encargado de hacer desmonte, de quererse venir y no respetar el área porque quieren cambiarla y tumban los árboles que les molestan, los animales que no saben ni cómo lidiar con ellos; entonces, ya no sabemos qué hacer. El turismo es un arma de dos filos”, agregó.

El Consejo Asesor de la zona protegida, de acuerdo con el acta que lo constituyó en 2013, está integrado por representantes de los gobiernos estatal y municipal, con participación de la federación e instituciones académicas.