Impidieron a abogados notificar amparos a reos

Cortesía

Ciudad Juárez.- Las autoridades de los penales de Aquiles Serdán y del Centro de Reinserción Social (Cereso) 3, ubicados en Chihuahua y Ciudad Juárez, respectivamente, impidieron a los abogados de más de una veintena de reclusos notificar el amparo para evitar que fueran trasladados a otras cárceles federales del país.

Abogados de los presos presentaron a El Diario las resoluciones de un juez de distrito del décimo séptimo circuito, que ordenaba frenar el movimiento que ayer ejecutó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en compañía de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con los abogados defensores de los presos, estando en los Ceresos, la actuaría los hizo esperar más de 40 minutos antes de que iniciara el traslado, previa la llegada de la media noche, y luego los citó a las 10 de la mañana de ayer, aun sin recibirlos.

El argumento, que no podían bajar a los internos de su módulo en ese momento. “No se les permitía notificar el auto ni realizar la encomienda por razones de seguridad”, expresó un litigante.

Los abogados pretendían evitar la transferencia de Francisco F. O, Osvaldo M. G., Raúl R. R., Jesús Daniel R. P., Carlos Ignacio C. C., Sergio Antonio R. P., Francisco Lucio J. H., Braulio Raúl O. C., Jorge Antonio S. B., Isaac R. R., Urbano J. G., Joshua David J. B., David Francisco R., Adán A. M., Héctor Javier O. T., Brian Eduardo S. S., Daniel L. L., José Mario S. H., Ever Armando V. G., Raúl Alfonso L. M., Félix S. H., y José Osvaldo E. N., todos recluidos en el Cereso 3 de esta frontera.

Asimismo, de Sergio Daniel M. S., Jesús Alberto S., Efraín D. C., Agustín H. R., y Martín C. F., privados de la libertad en el penal de Aquiles Serdán.

En los amparos, se menciona como autoridades responsables, ordenadoras y ejecutoras al consejo técnico interdisciplinario del Centro Estatal de Reinserción Social para Adultos número 3, con sede en esta ciudad; además al director de este mismo penal, cuyo nombre se evita, y al director general del sistema penitenciario, prevención y reinserción social con sede en Aquiles Serdán.

Al término de los operativos, se concretó el traslado de 10 personas privadas de la libertad (PPL) del Cereso estatal y 82 del Cereso de Juárez, además de otros 117 de la cárcel de Aquiles Serdán, a los centros federales del Altiplano, en el Estado de México; Norponiente en Sinaloa; Sonora; Guanajuato; Durango y Michoacán.

De acuerdo con un parte dado a conocer ayer oficialmente por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dentro de los principales delitos cometidos por los PPL que fueron trasladados, se encuentran el homicidio, fraude, delitos contra la salud, posesión de armamentos y cartuchos, robo agravado, evasión, desaparición forzada de personas, secuestro, tráfico de indocumentados, extorsión, delitos sexuales, entre otros.

Pretendían evitar la transferencia de:

Cereso No.3 en Ciudad Juárez

• Adán A. M.

• Braulio Raúl O. C.

• Brian Eduardo S. S.

• Carlos Ignacio C. C.

• Daniel L. L.

• David Francisco R.

• Ever Armando V. G.

• Félix S. H.

• Francisco F. O.

• Francisco Lucio J. H.

• Héctor Javier O. T.

• Isaac R. R.

• Jesús Daniel R. P.

• Jorge Antonio S. B.

• José Mario S. H.

• José Osvaldo E. N.

• Joshua David J. B.

• Osvaldo M. G.

• Raúl Alfonso L. M.

• Raúl R. R.

• Sergio Antonio R. P.

• Urbano J. G.

Penal de Aquiles Serdán en la ciudad de Chihuahua

• Agustín H. R.

• Efraín D. C.

• Jesús Alberto S.

• Martín C. F.

• Sergio Daniel M. S.