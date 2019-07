Implora madre por abrazar a su hijo

Ciudad Juárez.- Frente al destello tintineante de las veladoras que iluminan la imagen del San Judas Tadeo se observa el muro de las peticiones al apóstol de los casos difíciles, colocado dentro de la parroquia, ubicada en la Unidad Infonavit San Lorenzo.

A las fotografías de niñas y niños, pegadas sobre el muro junto a pedazos de papel con oraciones pidiendo por su sanación, fue agregada la imagen de Juan Manuel Ruiz García, conocido como“Tomatito”.

Daisy García, madre del adolescente que desapareció el pasado 4 de julio del 2018 en la colonia Melchor Ocampo, cree en los milagros y de rodillas implora a San Judas Tadeo que le conceda abrazar una vez más a su hijo ausente.

Aunque ya transcurrió un año, los padres de “Tomatito” mantienen la esperanza de que Juan Manuel regresará pronto a casa.

“A un año de no saber nada de mi hijo, ni una pista hemos tenido hasta ahorita y lo único que pido a la gente es que nos ayude y si lo llegaran a ver que lo detengan”, dice Daisy a las puertas de la parroquia.

La acompaña su esposo, quien carga a su hijo recién nacido y es seguido de cerca por su pequeña hija de dos años. También asiste su hijo Ángel, sobrinos y demás familiares que visten las desgastadas camisetas con la imagen de Juan Manuel.

La madre de familia lleva una veladora en mano y antes de encenderla explica se mantienen los rastreos y la pega de pesquisas.

Más de 36 operativos se han realizado en la búsqueda del menor y en estas acciones participaron policías municipales y estatales.

Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), asegura que las investigaciones se mantienen y se han agotado algunas líneas de investigación y abierto otras.

La Policía Municipal ha recorrido colonias y fraccionamientos y sigue cualquier llamada que reciben de supuestos avistamientos de Juan Manuel, dice Arturo Sandoval, portavoz de la corporación.

La desaparición de “Tomatito”, por quien se ofrece una recompensa de 200 mil pesos, motivó las modificaciones a los protocolos sobre la ausencia de menores en Ciudad Juárez y recién aprobadas por el Cabildo, sin embargo, 365 después las acciones han sido infructuosas, dice Daisy García.

“Este año ha sido muy duro. Ya pasó un año sin una llamada, sin nada. Se ha dicho que él se fue por su propio pie y pues ya no sé qué pensar, es mucho tiempo y él ni para decirme ‘estoy bien mamá o ya no me busques o no quiero regresar a casa’, nada, no sabemos nada”, refiere llorando.

En la búsqueda de su hijo asegura no estar solos y reconoce el esfuerzo de la Fiscalía y la Policía Municipal.

“Vamos a hacer más rastreos. Nos han dicho que el niño se ha visto aquí en la ciudad, incluso nos han dicho que lo han visto por la colonia durante la noche, pero hasta ahí. Hemos salido a buscarlo, a pegar pesquisas”, narra.

Después de unos segundos de silencio, la madre le dice a su hijo que lo ama.

“Ya un año sin saber nada de ti hijo, no me hagas sufrir, regresa, sabes que te estamos esperando en casa, tus hermanos, tu nuevo hermanito, no tengas miedo, por favor apiádate de tus padres, no vas a ser regañado. Te esperamos con los brazos abiertos”, le ruega.

La familia entra al templo y hace oración. Espera el milagro.