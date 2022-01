Implora protección; mujer teme por su vida

Staff / El Diario de Juárez / El lugar donde ocurrió el ataque Staff / El Diario de Juárez / Los arrestados por el caso Staff / El Diario de Juárez / Liliana muestra las heridas que le hicieron a principios del mes pasado / Una impresión de Mario con su hijo

Ciudad Juárez.— Una venganza por problemas pasionales derivó en el asesinato de un niño de tres años de edad y un hombre el pasado jueves 30 de diciembre, denunció la madre del menor, quien asegura que ya había sido lesionada días antes por las responsables que cumplieron su amenaza de hacerle daño en donde más le dolía.

Pese a haber denunciado previamente el hecho, aseguró, las autoridades no hicieron nada para protegerlos y evitar la tragedia.

El doble homicidio ocurrió en una humilde vivienda de madera, ubicada en un barranco en la calle privada Caborca y Emilio Carranza en la colonia Puerto La Paz.

Liliana acababa de llegar a su casa, entró al baño y de pronto escuchó disparos y la voz de Mario, su pareja sentimental, quien alcanzó a gritar: “no, a mi chavo no”, salió y vio a su pequeño Alexis de tres años de edad, quien herido intentó correr a refugiarse en los brazos de su madre, pero ahí cayó muerto junto al baño; Mario también fue asesinado.

Liliana, mientras narra los hechos, muestra una herida por arma blanca que tiene en el hombro, que asegura se la hicieron las mismas personas que mataron a su hijo.

Isabel, madre de Liliana y abuela de Alexis Giovanni P.B., aunque a distancia, fue testigo de la muerte de su nieto y de y Mario D.M.

“Ella estaba conmigo, porque ella vende ropa, ya en la tarde se fue a su casa, entró al baño y de ahí me habló. ‘Mamá ya llegué’, nomás eso me dijo, pero empezó a gritar y llorar, y yo le decía: ‘¿qué está pasando Lili?’, y no me contestaba. En eso salimos y recibí otra llamada y me dijo ‘mamá, me mataron a mi hijo’ y le dije, ‘no me digas eso, a mi hijo no’, y salimos a corre y corre a ver quién nos llevaba a su casa”, recordó.

El abuelo de Alexis, padre de Liliana, menciona que ante su desesperación le pidió a su vecino que los llevara, debido a que ellos no tienen vehículo, ya que tenía la esperanza de encontrar al niño herido con vida, pero ya había fallecido.

“¿Por qué al niño, si van por uno, pero, el niño por qué?, el niño todavía herido... dice mi hija que llegó hasta el baño, le dieron en la cama y todavía corrió y quedó cerca de la taza”, lamentó el hombre.

No se les dio protección

Al salir del baño, Liliana recuerda que observó a dos personas, que son quienes posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) presentó como detenidos: Carla Yahaira J.P., de 20 años, y Jesús Daniel A. L., de 19 años.

Carla estaba en la puerta, el hombre le dio la pistola y ambos corrieron entre los barrancos que rodean la vivienda, aseguró.

Autoridades estatales que acudieron a la escena del crimen confirmaron que en el lugar se localizaron casquillos balísticos de dos diferentes armas: 9 milímetros y 40 milímetros.

La ahora detenida es hija de la expareja de Mario, con quien seguía casado ante la ley pero él se separó de ella y formó una familia con Liliana, quien ya tenía al menor y al que Mario veía como suyo. Además procreó con ella una niña.

La anterior pareja del hombre y los integrantes de su familia, toda compuesta por mujeres, le habían realizado diversas amenazas, de las cuales ya había evidencia en la Fiscalía General del Estado (FGE), asegura Liliana.

“Hace un mes ellas mismas me picaron, me dieron 20 puntadas. Yo tengo la denuncia en la que nos amenazaron de muerte, a mi cuñado también y a mi esposo, y el chavalo fue al quien yo miré adentro, pero él decía que otro, cuando yo salí porque yo pensé que ya se habían ido, él es el que andaba adentro pero había más personas”, narró Liliana.

Aseguró que la expareja de Mario le insistía que regresara con ella y debido a la negativa, decidió vengarse.

“Primero mataron al perro para poder entrar. Yo escuchaba los balazos, que se oían como pedradas, y escuché que salió mi esposo y gritaba ‘carnal, carnal’, ‘mi chavo, mi chavo’, porque ya le habían disparado a mi niño, y ya después a mi esposo”, mencionó.

La madre de Liliana dijo que después de que puso la denuncia por las lesiones, el 5 de diciembre, los agentes ministeriales fueron a su vivienda, pero las agresoras quienes viven a media cuadra pasaron por el lugar y escuchó a Carla Yahaira decirle a su madre “esto no se va a quedar así mamá, me los voy a llevar a los dos”.

Piden protección: temen por la vida de Liliana y su hija

“Que paguen lo que hicieron, nomás queremos justicia, yo voy hasta donde sea por mi niño, no quiero que los dejen libres, porque ellos fueron y quiero justicia por mi niño, por el muchacho también, pero mi niño no tenía nada que ver en los problemas de ellos, él era mis dos ojos”, expresó la abuela del menor.

Aseguró que al día siguiente de que ocurrió el doble homicidio, cuando Liliana acudió a la Fiscalía a rendir su declaración, en el lugar estaban seis mujeres, dos de ellas familiares de la detenida y otras del hombre detenido y que aún en ese lugar le realizaron amenazas al hermano de la víctima y al hermano de Liliana, a quienes además les tomaron fotografías.

“Queremos justicia y protección para mi hijo que vive cerca de ellas, porque tiene otra hermana y la chavalita dijo que no se le podía hacer nada que porque ella tiene ‘power’, y la que picó a Lili dice que no se le puede hacer nada porque es menor de edad y porque trae ‘power’, pero, ¿ya por eso va a seguir matando niños?”, mencionó el padre de Liliana.

Sobre el hombre detenido, Liliana aseguró que es uno de los muchos que se reúnen diariamente en la vivienda donde habitan las mujeres a quienes señala como responsables.

“Desde la vez que me picaron ya me seguían, se me atravesaba una Expedition blanca y le decía cosas a Mario”, dijo Liliana.

Dijo que hoy miércoles fue citada a la audiencia de los detenidos pero teme por su seguridad y por la de su niña de un año y medio de nacida, por lo que pide protección a las autoridades.

“Mire nosotros cómo vivimos, si anduviéramos mal hasta una garrita de carrito tendríamos pero no tenemos nada, comemos pura sopita y frijolitos”, dijo el padre de Liliana, quien vive a unas cuadras del lugar.

“Pero no es de eso, sino es por los celos de la mujer, enojada, desde que Liliana tuvo a la niña empezaron los problemas, ardida ella, porque Mario consiguió terreno en la misma calle”, agregó Isabel.

Los padres de Liliana mencionaron que temen por la seguridad de ella, de la niña y de toda la familia.

El Poder Judicial del Estado informó que en la audiencia inicial se decretó prisión preventiva para los detenidos y hoy a las 11:00 de la mañana será la audiencia de vinculación o no a proceso.

El Diario solicitó información a la Fiscalía de Distrito Zona Norte sobre la cantidad de casquillos localizados en la escena del crimen y el calibre de los mismos, sin embargo se indicó que debido a la proximidad de la audiencia no se podían revelar detalles.

La historia

El 30 de diciembre Liliana llegó a su su casa ubicada en Puerto La Paz y entró al baño

Al mismo tiempo, dos personas entraron al lugar y le dispararon a su pareja, de nombre Mario, y a su hijo Alexis, de 3 años de edad

La mujer escucha los balazos y el niño, herido de muerte, alcanza a llegar al baño donde todavía se encuentra su madre

Arrestaron a Carla Yahaira J.P., de 20 años, y Jesús Daniel A. L., de 19 años, los cuales van hoy a la audiencia de vinculación o no a proceso

Los antecedentes

La madre de Alexis, ya había sido herida con un arma punzocortante

El hecho fue denunciado, según la madre de Liliana, el pasado 5 de diciembre

Las autoridades no brindaron ningún tipo de protección, pese a las amenazas que le habían hecho a la mujer