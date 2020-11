Impone toque de queda, pero no baja sus gastos

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Chihuahua enfrenta una reducción de actividad económica sin precedentes por causa de la pandemia de Covid-19, mientras el titular del Ejecutivo mantiene el salario que ofreció recortar como “ejemplo” al inicio de la pandemia –148 mil pesos al mes– y millones de pesos en gastos que su propia administración calificó de “cuantiosos”, como la flota aérea.

El gobernador Javier Corral encabezó ayer el anuncio sobre las nuevas medidas temporales de restricción, las cuales limitan la movilidad en el estado de las 19:00 a las 6:00 horas de lunes a viernes y por completo en fin de semana, períodos en los que también se suspenden “todas las actividades y los establecimientos”, salvo excepciones.

“Hemos decidido en el Consejo Estatal de Salud tomar acciones más estrictas para salvaguardar la salud y la vida de las y los chihuahuenses”, dijo el mandatario.

Pero, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio –uno de los sectores económicos más afectados con la restricción de actividades–, lo ordenado “pone en jaque a miles de negocios” que luchan por sobrevivir y aumenta el desafío económico de miles de familias.

“Lamentablemente estas acciones para hacerle frente a la situación que se está viviendo en la ciudad vienen a poner en jaque a miles de negocios que han luchado durante los últimos meses para seguir subsistiendo, ya que la magnitud del problema económico que debemos desafiar en las empresas se ha vuelto insostenible para muchas de ellas que no pudieron resistir el embate económico que trajo la pandemia”, indicó la oficina local de Canaco en un comunicado ayer por la tarde.

“Exigimos a los gobiernos, principalmente al Gobierno federal y al Gobierno del Estado, su inmediata intervención a favor de los comerciantes formales, los cuales nos encontramos ante un inminente cierre a falta de incentivos hacia las empresas que les permitan aplazar o prorrogar los pagos que éstas deben hacer”, agrega el texto.

El organismo empresarial señaló también que el Estado sigue pendiente de completar la entrega de subsidios.

“También solicitamos al gobernador su intervención para agilizar los depósitos de los subsidios autorizados por parte de Fideapech (Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua) que aún no ha sido posible completar, además de su apoyo para destinar más recursos para subsidios para los negocios formales que nos encontramos en la situación más complicada que hemos enfrentado”, agregó el posicionamiento del comercio organizado en la ciudad.

Descartan más recursos

Información reportada por El Diario de Chihuahua el pasado 23 de octubre, sin embargo, indica que el Gobierno del Estado descartó destinar más recursos económicos para los diversos sectores afectados por la pandemia, como se previó en el plan emergente de marzo.

“Ya no traemos dinero ni para comprar ahorita muchas cosas de medicinas. Ahorita traemos muchos problemas de flujo, andamos viendo qué vamos a suspender, vamos a cancelar, vamos a tener que cerrar varias áreas, programas… porque, pues, no tenemos dinero. Le metimos al tema de la pandemia y de la reactivación económica casi 3 mil 500 millones de pesos y no esperamos un repunte como el que se tiene”, expresó Corral, de acuerdo con el reporte citado.

En septiembre, este medio publicó también que la reducción en las compensaciones de los funcionarios anunciada en marzo como parte de las medidas de austeridad para enfrentar la pandemia se había terminado en agosto, además de que se había acortado a la mitad entre junio y julio.

“A partir del primero de agosto pasado, el gobernador recobró el salario de más de 148 mil pesos mensuales, una vez que terminó el período de descuentos salariales que impuso como medida de ‘ahorro’ para enfrentar la contingencia económica derivada de la pandemia”, se indicó.

De acuerdo con la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado, la reducción no fue retomada.

El recorte en las percepciones había sido difundido en marzo –al inicio de la pandemia en la entidad– con el anuncio de que el mandatario “se reduce salario a la mitad”, como tituló un comunicado del Gobierno estatal.

“El Gobierno tiene que poner el ejemplo de ese ajuste del cinturón, empezando por los funcionarios públicos”, sostuvo Corral entonces, según el texto oficial.

Gastos extra

Otros gastos de la administración estatal documentados por este medio son los destinados al mantenimiento de la flota aérea, que tan sólo en seguros requirió entre enero y septiembre de este año 5.4 millones de pesos, así como 13.2 millones anuales más para el mantenimiento, combustible, resguardo y salarios de pilotos.

Esto aun cuando la venta de dicho patrimonio fue anunciada en enero de 2017 como parte del primer plan de austeridad de esta administración.

“Se ordena la venta de la flota aérea propiedad del Gobierno del Estado, con el propósito de obtener ingresos para hacer frente a la contingencia y el déficit presupuestal, así como eliminar los cuantiosos gastos de mantenimiento, seguros, operación y certificación de las distintas aeronaves”, indicó un decreto estatal de enero de 2017.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx

jolmos@redaccion.diario.com.mx