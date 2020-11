Imponen prisión preventiva a 'El Cabezón' y a 4 cómplices

Chihuahua.- Un juez de Control impuso en la sala 4 del Centro de Justicia, la medida cautelar de prisión preventiva de un año, en contra de César Ulises R. J., alias "El Cabezón" o "El 309", quien además es investigado por el asesinato del líder de la Coparmex en Hidalgo del Parral, Uriel Loya Deister.

Lo anterior por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la variante de posesión simple.

Asimismo por el delito contemplado en el artículo 212 bis del Código Penal, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.

Dentro de la causa penal 2756/2020 en contra de Jacinto A. C., Roberto G., Luis Enrique U. C. y Ricardo Arturo E. E., se fijo audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo sábado 21 a las ocho de la mañana.

Cabe mencionar que la representación social no acusó a "El Cabezón" por el homicidio del líder empresarial, ya que se espera que de un momento a otro le giren una orden de aprehensión sobre ese crimen.