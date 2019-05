Improcedente revocación de mandato: funcionarios

Chihuahua.- El consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza, declaró la solicitud de revocación de mandato de Javier Corral, como gobernador del Estado, promovida por un ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral que tiene que ser resuelta antes del 20 de mayo no tiene fundamentos para que proceda.

Añadió que la solicitud está presentada a destiempo además de que no reúne el requisito de presentar el cinco por ciento de las firmas del padrón electoral del Estado. Añadió que respetan cualquier expresión ciudadana, pero indicó que no hay elementos para que proceda.

Por su parte el encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Mesta, expuso que tiene la información de que se le dio vista pero que al parecer no tiene todas las características, pero representa un derecho de participación ciudadana por lo que tiene que atenderse.