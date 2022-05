Impunes, tres asesinatos de mujeres estudiantes

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Una agente de la SSPM afuera de la escuela donde estudiaba J.J.C.R., de 17 años de edad

Ciudad Juárez.- En lo que va del 2022 tres mujeres estudiantes han sido asesinadas en hechos que han consternado a la comunidad y hasta el momento sus casos continúan impunes, ya que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) no ha dado a conocer la detención de responsables.

El primero de ellos es el de Leslye Estrada Robles, de 23 años de edad, ocurrido la noche del 17 de febrero.

La víctima fue sorprendida por dos sicarios que la esperaban afuera de la plaza comercial Misiones, ubicada en Teófilo Borunda y el Paseo de la Victoria. Falleció tras ocho balazos frente a varias personas, quienes proporcionaron datos sobre los responsables a la autoridad, explicó un agente investigador.

El Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) informó que Leslye cursaba el último semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y que era una destacada deportista, pues formaba parte del equipo femenil de futbol de la institución.

Dos días después, “Las Liebres” dedicaron a Leslye el partido de futbol en el cual salieron victoriosas, en el homenaje estuvo presente la familia de la víctima por lo que las jugadoras entregaron a su abuela el trofeo que ganaron.

A los honores también se unió el director del ITCJ, Hermenegildo Lagarda, quien entregó a la familia una placa en la que el plantel reconoció la trayectoria académica y deportiva de Leslye, con el objetivo de recordar y honrar la memoria de la estudiante que no pudo graduarse.

Aunque una fuente de la FEM reveló que la línea de investigación apuntaba al crimen organizado debido a que meses antes su exnovio fue asesinado en la ciudad de Chihuahua, pero hasta el momento no se han dado a conocer arrestos por el caso.

El pasado 7 de abril, Valeria Vera Soria fue atacada a balazos junto con su padre Alberto Manuel Vera Sosa y su madre Maribel S. A., en el cruce de la avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León, cuando viajaban a bordo de un vehículo Beat color rojo, en el cruce de la avenida Tecnológico y Ramón Rivera Lara.

En estos hechos perdieron la vida padre e hija, mientras que la madre de familia resultó gravemente lesionada, refiere el archivo periodístico.

Valeria, quien acababa de cumplir los 18 años de edad el pasado 30 de marzo, cursaba el sexto semestre en el plantel número 6 del Colegio de Bachilleres, dijo Marisela Ramirez, vocera de la institución.

“Era una estudiante destacada, con promedio de 10 y 9, muy talentosa y una excelente alumna, la institución lamenta mucho esta pérdida”, externó la portavoz.

De acuerdo con sus allegados, todos los integrantes de la familia eran asesores inmobiliarios, y el padre además tenía un negocio de limpieza por lo que versiones extraoficiales señalan que les habrían pedido el cobro de piso y se negaron a pagar, lo cual fue descartado por la Fiscalía de distrito Zona Norte.

Otros de sus familiares señalaron a El Diario que pudo haberse tratado de una confusión ya que se trataba de una familia tranquila que no tenía problemas con nadie.

La investigación está en manos de la FEM, aunque el caso no se clasificó como feminicidio, sino como homicidio calificado, indicó la institución.

Sin embargo a casi un mes de este hecho, no se ha dado a conocer la detención de los responsables y la FEM se ha mantenido hermética en cuanto al avance de la investigación.

El más reciente caso es el de J.J.C.R., de 17 años de edad, quien fue localizada sin vida en el interior de su domicilio ubicado en las calles Francisco López de García y Custodio de la República de la colonia Manuel J. Clouthier, la tarde del pasado lunes 2 de mayo.

La víctima presentaba quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo, pero se localizaron otros indicios de que fue víctima de violencia, según indicó la fiscal de feminicidios Wendy Chávez Villanueva.’

La adolescente era estudiante del sexto semestre en el Cecati 270 con la especialidad de programación por lo que directivos de la institución informaron que se le realizará una mención con su fotografía en la ceremonia de graduación.

El Diario presenció que la tarde del martes, agentes de esa Fiscalía sacaron por la fuerza a uno de sus vecinos, identificado como ‘Luis’, de 23 años de edad, de un domicilio ubicado a unas casas del de la víctima, sin embargo hasta el momento no se ha dado información al respecto y tanto la titular de la FEM como el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, mencionaron que no darán a conocer detalles para no entorpecer la investigación.