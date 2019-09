IMSS en Mesa del Huracán reactiva su servicio

Chihuahua.- Habitantes de la Mesa del Huracán y poblados aledaños, informaron que la tarde de este martes, la Unidad Médica Familiar #7 del IMSS, reactivó el servicio luego de permanecer cerrada desde este lunes.

Fue la mañana de ayer cuando pobladores de la Mesa del Huracán, denunciaron a esta redacción que la clínica del IMSS en esa región, había cerrado sus puertas y no estaba brindando el servicio.

Varias versiones surgieron al respecto, incluso algunas personas aseguraron que el personal de esa unidad médica, había optado por no presentarse a trabajar a causa de la inseguridad que se vive en la zona.

Fue personal de la propia UMF #7 del IMSS, quienes confirmaron el cierre momentáneo del inmueble, pero no dieron a conocer el motivo, pero tras la llegada de personal administrativo que tenía programada para este martes una visita de supervisión en esas instalaciones, fue reabierta.