Inaugura Corral... torneo de golf

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral Jurado inauguró ayer el III Torneo Nacional de Parejas Seniors de golf, y confirmó su participación para hoy y mañana en el Club Campestre de Chihuahua.

Durante su discurso, recordó cuando lo invitaron a jugar golf por primera vez.

“Tiempo atrás con amigos me invitaban, uno de ellos Pancho Barrio, quien me insistía que le entrará al golf y yo no sabía lo equivocado que estaba y tantas cosas dije; y recuerdo que le comenté: eso será lo último que usted verá de mí, en andar perdiendo el tiempo cuatro horas detrás de una pelotita”.

Corral mencionó que en lo que lleva como gobernador es la primera ocasión que inaugura un torneo de golf, lo que lo llena de orgullo.

“Cuando encontré al golf me di una arrepentida de todo lo había dicho en mi vida, antes quería que llegará el sábado y domingo para descansar de mi actividad como Gobernador, para tener un remanso, un sosiego, pero empezó a cambiar y a convertir el sábado y domingo en una aspiración golfista, ya quería que llegará el domingo para jugar golf”.

Incluso, mencionó que tanto disfruta jugar golf, que muchas de las decisiones que se han tomado en el Gobierno del Estado durante la semana, “son con el ánimo de lo aconteció en el campo de juego”.

“Como Gobernador lo que me da el golf lo vuelco después con pasión y con entusiasmo por Chihuahua el resto de la semana, y siempre me quedó con el buen golpe”, afirmó. Tras hacer la declaratoria inaugural, Javier Corral se quitó el saco y tomo el bastón y dio dos certeros golpes de salida como acto simbólico al inicio de las competencias que arrancan hoy.

Su compañero de juego y quien expresamente lo invitó, es Rodolfo “El Güero” Martínez Montes, expresidente del Consejo del club y actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Golf Seniors.

El torneo constará de dos días (viernes y sábado) de 8:30 de la mañana a una de la tarde aproximadamente donde jugarán en parejas 18 hoyos por día.