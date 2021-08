Inauguran remodelación de albergue 'Santa Teresa' en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC) y Ruba Servicios, S. A. de C. V. llevan a cabo inauguración de la ampliación y equipamiento del albergue “Madre Teresa” de la organización Grupo Unido al Servicio de los Indigentes A. C. con el objetivo de brindar a personas en condiciones de vulnerabilidad un hogar, atención médica, alimentación y capacitación en oficios para mejorar la economía familiar.

El evento que fue encabezado por, Bernardo De la Torre, Presidente de Grupo Unido al Servicio de

los Indigentes A. C.; Romeo Morales Esponda, Presidente Municipal; Luis Enrique Terrazas, Presidente del Consejo de Ruba Servicios; Enrique Sánchez, Presidente de FECHAC en la región de Cuauhtémoc.

Así como la presencia de invitados especiales como: Erika Seyffert, Directora General de FECHAC; Miguel Ángel Holguín, Suplente del Alcalde electo; Luis Fernando Rodríguez, Coordinador de Protección Civil Municipal y Bomberos y José Gabriel Monter, Sub-Director de DIF Municipal.

El albergue cuenta con habitaciones para mujeres, hombres y familias completas, ateniendo a más de 200 personas al año, así como área de comedor e instalaciones deportivas y un centro de capacitación donde podrán aprender un oficio como: soldadura, electricidad y carpintería impulsándolos a construir un mejor futuro.

Bernardo De La Torre, Presidente de Grupo Unido, comentó: “Nos encontramos en la inauguración de este albergue que viene a mitigar un problema muy fuerte dentro de nuestra comunidad, día con día encontramos a personas que necesitan el apoyo, gracia a FECHAC y a Ruba porque solamente así podemos dar respuesta a estas grandes necesidades”.

Por su parte, Enrique Terrazas, Presidente del Consejo de Ruba, comentó” Las necesidades nunca acaban, gracias por hacerme parte de este proyecto, seguimos confiando en ti, en tu organización. Muchas felicidades y gracias a FECHAC por confiar en el proyecto por ayudar a que se haya concluido”.

Al respecto, Enrique Sánchez, Presidente de FECHAC en la región de Cuauhtémoc, comentó:

“Estamos muy satisfechos con la ampliación del albergue de “Madre Teresa” que brindará un hogar cálido y óptimo para quienes se encuentran en situación de calle o condiciones de vulnerabilidad”.

“En la región de Cuauhtémoc hemos trabajado en conjunto con organizaciones civiles y gobiernos en proyectos de educación, salud para el desarrollo de comunidad”.

“Estamos seguros que nuestras alianzas continuarán rindiendo resultados positivos en beneficio de quienes necesitan estas oportunidades de desarrollo para tener una mejor calidad de vida. Para nosotros es un orgullo invertir en proyectos orientados al desarrollo social, que garantizan el bienestar de las y los chihuahuenses”, finalizó el Dr. Enrique Sánchez, Presidente de FECHAC en la región de Cuauhtémoc.