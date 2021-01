Inauguran unidad mixta de la FEM en Saucillo

Delicias.- Como punta de lanza en el estado de Chihuahua se resaltó la gestión de la alcaldesa Aidé López De Anda para la creación de la oficina de la Unidad Mixta de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en la Ciudad de Género en Saucillo, así lo reconoció el Fiscal César Augusto Peniche en la inauguración de la FEM en este municipio.

Por su parte la Fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Wendy Chávez, agradeció la disposición de la alcaldesa para poder crear la octava oficina en todo el estado, para poder iniciar las operaciones, pues es imperante que exista una en cada municipio y es una primer edil mujer quien toma la iniciativa de ofrecer unas instalaciones en el interior del Dif Municipal más apoyo de manera integral con profesionales como sicólogos, médicos y trabajadores sociales en apoyo de las mujeres y niñas saucillenses.

Por su parte Norma Ledezma, directora de la Organización Justicia para Nuestras Hijas, quien hace 19 años perdiera a su hija Paloma víctima de violencia, dijo que esta oficina será un precedente, reconoció la iniciativa y empatía de López De Anda para hacer frente y defender los derechos de las mujeres y de la diputada Georgina Alejandra Bujanda quien también estuvo presente en el evento.

“La labor de prevención del delito nunca será completa hasta que los ciudadanos víctimas de los delitos perciban justicia y sé que estamos trabajando a diario en ello, en Saucillo hay aparente calma, sin embargo hay delitos que no se ven o no se dicen o que incluso hemos naturalizado en los cuales somos las mujeres quienes los padecemos, hago un exhorto a las mujeres, reconozcamos que no estamos solas en la defensa de nuestros derechos, denunciemos, rompamos los miedos y los paradigmas, tienen un gobierno comprometido con su seguridad” expresó la alcaldesa Aidé López De Anda.