Incendio consume desde hace una semana varias comunidades serranas

Parral.- Un enorme incendio consume desde hace ya más de una semana varias comunidades de la zona serrana del estado, en estos momentos se ha enclavado en la comunidad conocida como "Mascaritas," una zona muy cercana a San Juanito.

Este martes más de un centenar de voluntarios a tratar de sofocarlo, ya ha devastado más de 100 hectáreas en comunidades como El Rancho, Mascaritas y Bocoyna en donde temen se propague a comunidades con mayor densidad de población, por lo que están pidiendo apoyos a través de una conocida estación. de Guachochi llamada "La Patrona," para recaudar víveres (agua atunes, latas) para las personas desplazadas por estas causas.

"Si se preguntan porque hay tanto humo porque la sierra tarahumara se está quemando y no hay noticias diciendo. mis tíos y demás gente están intentando apagar incendio pero no pueden, no han recibido NINGUNA ayuda! El incendio está por un ejido Pablo de la Sierra y ejido el Ranchito municip bocoyna! AYÚDENME A COMPARTIRLO A P que les lleguen apoyo a apagarlo." Posteó una usuaria en redes sociales.

Testigos del hecho difundieron un video que rápidamente ha sido compartido en la red social el cual fue grabado la noche del lunes y se observa un enorme incendio que está afectando a la zona serrana ya lo lejos ríos de lumbre descender de los cerros lo cual es un reflejo de la gravedad del asunto.