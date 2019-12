Inconcebible que dejen sin pago a maestros federales: René Frías

Chihuahua.- Alrededor de 400 maestros del sistema federalizado que recientemente ingresaron en el ciclo escolar nivel primaria no han recibido su respectivo pago, algo inconcebible a la mitad del año, expresó el presidente del Congreso del Estado, René Frías Bencomo.

Son maestros contratados conforme a la primera lista de prelación expedida para el arranque de este ciclo escolar 2019-2020, los cuales son de un total de mil docentes que se les otorgó plazas temporales y definitivas.

“No es posible que les hayan dicho que hasta febrero les llegue su pago. Lamentablemente estos maestros reciben pago de la Federación, pero tienen que pasar por Servicios Educativos del Estado, algo que no ha sucedido hasta ahora diciembre. Ni un anticipo y ni esperar aguinaldo, es inconcebible”, expresó el diputado del Partido Nueva Alianza.

Reiteró ya haberse enviado un exhorto a la Secretaría de Educación Pública, así como también a la de Hacienda, para que agilicen los trámites, porque muchos están en incertidumbre de que probablemente no se queden o sus documentos no los aprueben y no les llegue una remuneración.