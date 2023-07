Inconforme familia de Pancho Villa con desarrollo de Jornadas Villistas

Parral.- Integrantes de la familia del general Francisco Villa manifestaron su inconformidad en contra de las autoridades municipales pues aseguran que los espectáculos que se están presentado no están acorde al centenario luctuoso.

Además retaron al escritor Reidesel Mendoza Soriano que ha escrito en diferentes libros de la vida del general Villa, haciendo un ejercicio poco académico de interpretación de la historia bajo preceptos y valorizaciones modernas caracterizado al general Francisco Villa como un asesino y violador colocándose como defensor y único interprete de la violencia y las victimas de las revolución mexicana, valiéndose de la desaprobación de las fuentes villistas y enfocándose solo en contra del villismo.

Lo anterior fue manifestado por Martin Gustavo Villa García, quien insistió que la protesta formal es de parte de los miembros activos villistas y de integrantes de la familia Villa “los cuales nos encontramos realizado trabajos por el legado del general Villa y Zapata desde el 2007”.

Villa García fue más allá y aseguro que este año las autoridades municipales tuvieron la oportunidad de aprovechar el centenario luctuoso del general para poder llevar acciones genuinas de reflexión en conjunto con la comunidad.

“El aprovechamiento de Villa no se dio solo en Parral sino en muchos otros espacios en donde el general pudo haber sido punto de reflexión que mucho necesita el país”, sin embargo añadió y, dirigiéndose al alcalde César Peña Valles sostuvo que “su gobierno tenía la responsabilidad, una mayor por ser la tierra del general y sus acompañantes, quien se vendió a favor de la causas revolucionarias, esta responsabilidad no es otorgada sino una responsabilidad histórica heredada”, subrayó.

Es por ello que era primordial para este centenario consultar a los ciudadanos que era lo que querían y que sería lo mejor, pues la cultura popular no es un espectáculo, la cultura villista debe estar siempre cerca de la conciencia histórica, por lo que debería ser un eje transversal en las jornadas que llevan su nombre, lo cual no es una realidad, pues los espectáculos y personas que se presentan no representan al villismo o la sociedad parralense.

“Las jornadas villistas no pueden ser acompañadas de sujetos que bajo el manto de la vida y la historia de villa cubre una intolerancia y antagonismo histórico y no suma al entendimiento y reflexión que necesita la figura de Villa y en general el villismo”, reiteró el integrante de la familia del general Francisco Villa, “nos referimos en especial a la figura del sujeto Reidesel Mendoza Soriano” apuntó de manera tajante.

Aclaro que la crítica al gobierno municipal obedece por lo que consideran no es posible que en el Centenario luctuoso del general Villa se lleve a cabo esta conferencia de Reidesel Mendoza cuando pudo haberse hecho en cualquier otro momento o en otras circunstancias.

Sobre el debate con el escritor aseguro que como mexicanos estamos a la altura de poder hacerlo, por lo que es el momento de iniciar pero tampoco vamos a permitir ni admitir que, como dice Mendoza Soriano la familia debe otorgar un perdón a nombre del General Francisco Villa, las condiciones históricas son las condiciones determinantes de esos tiempos.

Invitamos, insistió, al escritor Reidesel Mendoza a debatir y a que deje de vivir de la figura del general Francisco Villa porque en este años 2023 está vendiendo muy bien el general y lo dice turismo estatal.

Destacó que el posicionamiento de la familia fue entregado en presidencia municipal y hasta el momento no han tenido una respuesta del alcalde al planteamiento realizado.