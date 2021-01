'Incongruente que pidan desalojo de La Boquilla'

Archivo/El Diario

Ciudad Delicias.- “Si no tienen los suficientes pantalones para defendernos, que dejen el puesto a alguien que si pueda y quiera”, opinaron representantes de la Defensa Nacional del Agua (DNA) y Adelitas, que se mantienen en guardia en presa Boquilla desde el pasado 8 de septiembre para salvaguardar el agua de la región.

Lo anterior luego de las declaraciones de Pepe Ramírez, presidente de la SRL Unidad San Pedro y del presidente de la SRL Unidad Conchos, Fidel Carrasco.

A pregunta expresa realizada a varios agricultores, con respecto a lo dicho en diferentes entrevistas para este medio, donde los presidentes de la SRL mencionaron que ya existe asignación de volúmenes, así como el plan de riego, comentaron no tener un papel que avale lo que ellos mencionan.

“Para nosotros son solo declaraciones extraoficiales, se habla, se especula, se dice, pero mientras no exista un papel firmado por Conagua, seguimos en pie de lucha por la defensa del agua”, coincidieron.

Añadieron que no se abandonarán las instalaciones, ya que no se está cometiendo un delito, simplemente son guardias para estar alertas si la Guardia Nacional decide regresar y he intentar la presa.

Algunos usuarios mencionaron que es incongruente que las autoridades confíen en Gobierno Federal, ya que nunca se cumplió lo que se prometió. “Es muy difícil confiar en un gobierno que no le interesa el agricultor”.