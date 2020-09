Incorpora DIF Municipal programa de combate al analfabetismo

Guadalupe y Calvo- Ante la problemática que sufren muchos padres de familia con el nuevo modelo educativo por no saber leer y escribir, el DIF Municipal de Guadalupe y Calvo a través del área de psicología de la Unidad Básica de Rehabilitación, inició un programa para que los paterfamilias puedan apoyar a la educación de sus hijos a través de la tecnología.

Con el Nuevo Modelo Educativo que se implementó por el Gobierno Federal ante la pandemia, es muy necesario que los padres de familia apoyen a sus hijos sobre todo los de nivel primaria con su educación, mas sin embargo existe un importante número de casos en que las madres o padres no cuentan con educación básica y no saben leer y escribir y no pueden apoyar a sus hijos.

Ante tal situación, la presidenta del DIF Municipal, Lic. Ana Guadalupe Morales, inició un programa de apoyo educativo para estudiantes que necesiten asesoría y orientación ante el nuevo ciclo escolar y ahora se extiende también a padres de familia.

La psicóloga de la UBR, Vanessa Pizarro dijo sentirse muy contenta por apoyar a los estudiantes y a los padres de familia ante este nuevo reto.

Vanessa Pizarro agregó qué hay padres de familia que ni siquiera saben leer y escribir por lo que apoyan a los hijos en la realización de las actividades de sus cuadernillos les es más difícil y que además muchas de las actividades están un poco elevadas para las condiciones de zona rurales.

Sobre la opinión de las actividades de los cuadernillos dijo que los temas están un poquito elevados para niños y estudiantes de zonas rurales ya que en muchas localidades las herramientas con las que cuentan los alumnos son insuficientes.

Subrayó que ellos combinan las actividades de los cuadernillos con actividades diseñadas por el área de psicología esto con el fin de abarcar otras temáticas enfocadas a tratar otros padecimientos como déficit de atención, problemas de concentración e hiperactividad.

La psicóloga de la Unidad Básica de Rehabilitación de Guadalupe y Calvo agregó que se trabaja con grupos de cinco estudiantes esto por las condiciones de la pandemia de COVID-19 además de que en la unidad los espacios son muy pequeños por lo que para abarcar más se trabaja una hora y media diaria con cada grupo de preescolar y primaria.

Finalmente subrayó que se busca la manera de conformar un grupo más por lo que si alguien está interesado puede acudir a la unidad básica de rehabilitación en donde con gusto se le atenderá y se le asesorará sobre las actividades de este apoyo educativo.