Incumple Federación con freno a migrantes

/ Maru Campos, durante su visita a Juárez

Ciudad Juárez.- A diez días de que la gobernadora María Eugenia Campos solicitó por escrito a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una solución rápida ante el impacto que ha tenido el cierre temporal del cruce internacional Córdova-américas, aún no ha tenido respuesta de la Federación.

La mandataria dijo el pasado 16 de septiembre que tuvo comunicación con la canciller mexicana Alicia Bárcena, a quien solicitó por escrito a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, “una pronta solución de las autoridades facultadas para brindar soluciones transfronterizas y trasnacionales, y ejecutar acciones de manera inmediata”.

“Hablé personalmente con la secretaria de Relaciones Exteriores, he estado muy al pendiente de la situación, no he tenido respuesta de la Secretaría de Gobernación, a quien le compete el Instituto Nacional de Migración porque lo establece así la Ley y la Constitución, y estamos esperando respuesta, pero aquí estuvimos con el Instituto Nacional de Migración la semana pasada, estamos repito, dándoles el beneficios de la duda unos días más, pero esperamos que no sean palabras ya, sino que sean hechos, y que tengamos esta política migratoria ordenada”, expuso .

La gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván anunció que está en camino una caravana de alrededor de mil migrantes a esta frontera.

La mandataria dijo en atención a medios que de acuerdo con el reporte que se le dio ayer, migrantes bajaron del tren de Ferromex en la estación de Martínez, que está a 3 kilómetros de Chihuahua capital.

“Venían casi mil migrantes que se quedaron varados en Martínez, tengo noticias de que viene otro flujo de migrantes fuertes, y bueno esto al final de cuentas termina afectando a Ciudad Juárez”, dijo la gobernadora.

Explicó que a su arribo los migrantes llegaron asustados o preocupados y traían piedras con la intención de tirarles a la Policía del Estado, pero no se actuó en su contra.

“No tengo noticias por parte de la Guardia Nacional, tengo noticias por parte de la Policía del Estado, que ellos al no ser tampoco una facultad, y estar colaborando y contribuyendo en esta tarea, pues dejaron que la autoridad federal accionara, pero no tomó ninguna acción sobre los migrantes”, expuso la mandataria estatal.

Al preguntarle si las instancias están incumpliendo con el acuerdo de disuadir a los migrantes, dijo que mantienen comunicación con el comisionado nacional de migración, y espera que cumplan con el trato.

“Hay que terminar de ver, yo le daría una semana del beneficio de la duda he estado hablando con el comisionado nacional de migración, y he tenido contacto con él, y dicen que están trabajando, yo espero que no sean las palabras sino que sean los hechos", expuso la gobernadora.