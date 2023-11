Indemniza INM al 50% de familias de fallecidos

Ciudad Juárez.- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, informó ayer que ya se hizo el pago por concepto de la reparación integral del daño a poco más del cincuenta por ciento de las familias de los cuarenta hombres fallecidos durante el siniestro registrado el pasado 27 de marzo, en las instalaciones de la estación provisional Juárez.

En las celdas cerradas con llave se encontraban 68 varones en situación de movilidad detenidos; 40 fallecieron, principalmente por intoxicación de monóxido de carbono, y 27 más resultaron heridos; además, 15 mujeres que estaban en otras celdas lograron salir con vida e ilesas al ser rescatadas por Angélica, una guardia de seguridad.

Por estos hechos se encuentra sujeto a proceso penal Garduño Yáñez, el único de los ocho servidores públicos acusados que se encuentra laborando y que ayer acudió a la decimoquinta firma, como parte de la medida cautelar impuesta por el juez federal de Control.

“Próximamente entregaremos el plan integral de reparación de daños de los fallecidos, heridos y de las atenciones que les hemos brindado, pero simultáneamente se están haciendo los pagos en los países de las víctimas, se les ha pagado casi el 50 por ciento de los fallecidos, en el caso de los lesionados la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no nos ha entregado el monto de la indemnización de casa uno de estos porque en el monto hay variaciones de acuerdo con las lesiones”, precisó el funcionario federal.

Dijo que los heridos están bien, unos ya se encuentran en Estados Unidos y aseguró que el Estado Mexicano cubrirá los montos necesarios, por ser esa su responsabilidad.

Precisó que solo se pagarán indemnizaciones a las víctimas indirectas que son los familiares de los fallecidos por un monto de 3.5 millones de pesos, lo que dio a conocer en la visita anterior.

Caravana a EUA

El responsable de política migratoria en el país, dijo que si bien una caravana de personas en movilidad está transitando hacia Estados Unidos, desconoce si llegarán a Juárez. Expuso que las personas, en condiciones de gran vulnerabilidad social, están solicitando al Gobierno de México un visado para transitar por el país, lo que se les negó.

“Solicitan documentos para transitar, pero nosotros no podemos dar esos documentos porque la ley no lo permite, no hay una visa, como ellos lo llaman, de tránsito. Lo que se hace es vigilar la caravana, atendiendo a niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, a los que se les brinda asistencia médica y cuidando que no vayan a ser lesionados en un accidente en carretera”, precisó Garduño Yáñez.