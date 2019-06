Indemnizan con 13 mil 700 dólares a mujer por mala práctica médica

Ciudad Juárez.- Una mujer paseña fue víctima de una mala práctica médica que le ocasionó una infección y luego un coma, al realizarse una lipoescultura con transferencia de grasa en glúteos con una médico general de Ciudad Juárez.





Presuntamente la doctora realizaba esa actividad sin tener la especialidad en cirugía plástica y en un consultorio médico que carecía de las medidas de higiene necesarias.





Ayer la sospechosa Ruth Aracely Pérez Campos y la afectada Elizabeth Solís firmaron un acuerdo reparatorio para que la ofendida reciba 13 mil 700 dólares como indemnización por los gastos médicos que erogó en su recuperación.





Además la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris) clausuró el negocio hace unos meses después de que localizó medicamento a punto de caducar y detectó falta de limpieza.





En entrevista Solís indicó que el 21 de agosto del 2017 en un negocio denominado “Rejuvenece”, ubicado en la calle Rafael Pérez Serna, atrás de San Lorenzo, se sometió a la lipoescultura y al día siguiente empezó una infección que derivó en un shock séptico que a sus vez ocasionó que se detuviera el funcionamiento del corazón, así como los riñones, y le provocó una neumonía y después un paro respiratorio.





“Me sacó grasa de las piernas, de los brazos y de la espalda para que se juntara grasa para la parte baja de los glúteos. Pero no había suficiente grasa, ella tenía un producto que inyectaba y yo le dije que no quería ese químico, que quería mi propia grasa. Sin embargo, ella lo inyectó en el glúteo izquierdo sin mi autorización, y me dio una infección que casi me cuesta la vida. Duré 15 días en coma”, explicó Solís.





Elizabeth, quien tenía 57 años al momento de los hechos, recordó que el 22 de agosto empezó con una temperatura muy alta y una confusión mental que le impedía reconocer a su esposo. Él fue quien la trasladó de inmediato a un hospital en la ciudad de El Paso, Texas y luego sobrevino la crisis e incluso a sus familiares se les informó que lo más probable era que iba a fallecer.





“Era una batería que fue parando los órganos por una infección en los glúteos que me quedaron vacíos, colgados, con heridas por la severa infección. Después de que me estabilicé se realizó una reconstrucción de glúteos y sufrí mucho dolor”, expuso al salir de una audiencia realizada en la séptima sala de la Ciudad Judicial.





En la audiencia, la agente del Ministerio Público (MP) Juana Iris Quiñónez le expuso a la jueza de Control que la víctima y Ruth Aracely Pérez habían llegado a un acuerdo para pagar todos los gastos médicos que generó la mala práctica médica.





Pérez Campos compareció de forma voluntaria a la diligencia en la que el MP le iba a formular cargos legales por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones. Debido al que las involucradas llegaron a un convenio, el MP no presentó cargos y la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza aprobó el acuerdo reparatorio que consiste en que Pérez pague 13 mil 700 dólares en 11 exhibiciones, cada una de 791 dólares.





Si Pérez Campos cumple con el plan, no le quedarán antecedentes penales y la causa penal número 1467/19 será sobreseída.





“Quiero decir que en Ciudad Juárez sí hay justicia. Desde que me presenté ante el MP a denunciar me atendieron; emocionalmente sufrí un daño y en la Fiscalía me dieron terapias gratis. Hubo un daño emocional también a mi familia porque les dijeron que iba a morir”, dijo Solís.





“Esta doctora no tuvo ética profesional. Yo no quería que me inyectara y no sé ni en qué momento lo hizo, yo me quedé dormida. Inicialmente se le puso anestesia local y estaba consciente y recuerdo que no era un quirófano, era una sala donde estaban cuatro personas, incluida Ruth Aracely, y dos de ellas no traían ni uniforme ni zapatos esterilizados”, agregó la víctima, quien también dijo que el negocio volvió a abrir y la sospechosa continúa trabajando en otro local.





Ayer en la audiencia, la afectada recibió el primer pago.