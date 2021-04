Indígenas, entre el hambre, la sequía y el Covid

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Los indígenas de la Sierra de Chihuahua viven actualmente una situación desesperada que se generó a partir de elementos como la sequía, covid-19 y corrupción, mismos que los mantienen con problemas severos por la falta de alimentos, generando trastornos nutricionales, sobre todo en la población infantil.

Luis Carlos Gonzáles Fierro, líder indigena y coordinador de la Marcha del Hambre, dijo que hay una crisis de sequía en la sierra, lo cual provoca la falta de alimentos y con ello un incremento en la población infantil de casos de desnutrición.

Agregó que los gobiernos hablan mucho de pobreza y del cambio, sin embargo no han realizado un un plan de mejoramiento alimentario, además de aclarar que en la Marcha del Hambre no estaban solicitando alimentos, si no trabajo para poder sobrevivir, lo cual a la fecha no se ha logrado obtener.

El líder indígena mencionó que el actual Gobierno Corralista no sirvió para nada, debido a que esta administración no ha entregado apoyos suficientes para combatir el hambre en la zona serrana, la cual en este año ha acrecentado.

Asimismo señaló que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene buenas intenciones para apoyar a la población indígena de Chihuahua, pero los intermediarios no están haciendo bien las cosas, es decir se genera en este nivel la corrupción.

Aunado a todo lo anterior, recordó que la contingencia provocada por el Covid-19 es usada como pretexto de los funcionarios del Bienestar para no atenderlos y ofrecerles resultados a sus solicitudes de proporcionarles trabajo.

Sin embargo recalcó que en esta semana se reunirán los gobernadores indígenas, con la intención de buscar alternativas para poder resolver la situación que está afectando a la mayoría de la población de la sierra de Chihuahua.

Por otra parte, otros líderes indígenas quienes pidieron omitir sus nombres, indicaron que algunos grupos criminales actualmente se están dedicando enteramente a la tala clandestina y a la extorsión, lo que no permiten seguir trabajando la tierra a los pocos que pueden hacerlo.

En este sentido aseguraron que mantienen asustados a los pobladores, quienes tienen que peregrinar buscando alimento para seguir sobreviviendo, los cuales ya no saben a donde acudir.

En este contexto las cifras oficiales de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, muestra que del primero de enero al 13 de marzo del presente año se han registrado un total de 41 nuevos casos de desnutrición severa en el Estado de Chihuahua, 27 hombres y 14 mujeres.

Además la dependencia federal señala que Chihuahua es cuarto lugar nacional por este motivo, superado por Jalisco con 71, el Estado de México con 48 casos y en Veracruz ya se registraron los primeros 43 casos.

En cuanto a los casos de desnutrición moderada en el estado ya se presentaron 61 nuevos casos en este año (28 hombres y 33 mujeres), mientras que 241 casos por desnutrición leve, en este último son 136 femeninas y 105 varones.

El año pasado en el Estado de Chihuahua se habían registrado un total de 1 mil 563 nuevos casos por algún grado de desnutrición, de los cuales el 55 .79 por ciento corresponden a mujeres.