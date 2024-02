Indigna a empresarios declaración de Bonilla

El Diario de Chihuahua / Marco Bonilla, alcalde de la ciudad de Chihuahua

Ciudad Juárez.- El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCE) hizo un reclamo al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla debido a las declaraciones que realizó en el sentido de que colocó un retén en Sacramento para que no entren los delincuentes que van de Juárez.

“Vamos sacar un desplegado para las declaraciones del alcalde de Chihuahua en relación a que puso el retén ahí en Sacramento porque los que delinques en Chihuahua vienen de Juárez. Vamos a hacer un extrañamiento fuerte porque, no sabemos si es porque anda en campaña o no pero a nosotros no nos interesa, es una falta de respeto para los habitantes de Juárez lo que acaba de hacer”, enfatizó Nora Yu Hernández, quien presidió la reunión que sostuvo ayer el CCE.

El desplegado se publicará en los medios de mayor circulación y será firmado por todos los presidentes de los organismos empresariales de la ciudad, indicó.

La decisión se tomó ayer de manera unánime en la reunión que sostuvieron.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez, señaló que los dimes y diretes entre el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar y el de Chihuahua, por el tema de la violencia en ambas ciudades, es asunto político.

“Son cuestiones políticas, meramente electorales de ahorita de la temporada, yo otras veces les he dicho que, mientras la justicia y la seguridad se politicen, difícilmente van a dar resultados, son tareas meramente técnicas que se deben de dejar en manos de quien domina los temas; tanto la justicia como la seguridad”, mencionó.

Sobre la vieja rivalidad entre Chihuahua y Ciudad Juárez, dijo que siempre ha existido y eso perjudica aún más y proviene más de la ciudad capital hacia esta frontera.

“Si fuéramos más compartidos, más hermanables, avanzaríamos juntos pero ellos siempre nos ven como el patito feo”, añadió.