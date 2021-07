‘Infla’ Pensiones en mil 259 mdp adeudo de afiliados

Tomada de internet / Exterior de la institución en la capital del estado

Chihuahua– El informe de auditoría a la situación financiera de Pensiones Civiles del Estado (PCE) arrojó que el adeudo de mil 259 millones 248 mil 420 pesos, por concepto de “recargos” de 46 organismos afiliados, no se aclara debidamente.

El reporte elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), publicado en su portal oficial y fechado el pasado mes de junio de 2021, establece que “esta situación ha llevado a que las instituciones afiliadas no reconozcan el adeudo por concepto de ‘Recargos’”, por lo que el monto del déficit total de los 46 organismos afiliados al 31 de diciembre de 2020 asciende a mil 259 millones 248 mil 420.10 pesos.

Asimismo, el reconocimiento y registro por parte de PCE de este concepto y la ausencia de pagos de las instituciones afiliadas, durante ejercicios anteriores y el del 2020, ha tenido como consecuencia un incremento de la deuda por 367 millones 251 mil 815.09 pesos, es decir, un 41 por ciento más con relación al monto registrado al 31 de diciembre de 2019, que equivalía a 891 millones 996 mil 605.01 pesos.

Los auditores de la ASE hicieron una comparativa entre el cierre de saldos de adeudos al 31 de diciembre relativos a los ejercicios 2019 y 2020.

“Al respecto, una vez analizada la documentación y argumentos, se determina que no se aclara el hallazgo, en virtud que en la normativa que manifiesta la entidad fiscalizada (Pensiones Civiles), no se advierte estipulación expresa para el cobro de ‘Recargos’ o ‘Intereses moratorios’ por el atraso en el entero de cuotas y aportaciones.

En particular, en cuanto a que el artículo 78 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado no hace referencia expresa a los conceptos de ‘Préstamos’ (Capítulo Tercero en donde se encuentra ubicado dicho artículo), no desvirtúa el hecho de que el mismo se acota al concepto mencionado, aunado a que PCE carece de facultades de interpretación sobre la ley en comento”, subrayaron los auditores.

Cabe mencionar que entre los organismos que tienen adeudo con PCE, figuran algunos como la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuya área administrativa se inconformó por los montos tan elevados que se les han impuesto y que los han hecho casi impagables en la actualidad.

hbarrientos@diarioch.com.mx