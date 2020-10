Ingresó a área Covid del IMSS por lesión en pierna... murió

Cortesía

Parral.- Gran controversia en la ciudad ha causado el hallazgo en el ataud de un hombre una bolsa enorme con pertenecias de otra persona que no era el finado.

La esposa del fallecido, María Eusebia Garibay, denuncia además haber sido víctimas de una negligencia médica al haber ingresado a su esposo de nombre Felix Apolinar al área Covid-19 del IMSS sin estar contagiado, ya que su ingreso se derivó de una lesión el la pierna y murió horas después.

Luego de la muerte, la familia al estar sorprendidos por su repentino fallecimiento decidió abrir la caja sellada por la funeraria San Felipe ya que existe un protocolo de seguridad para poderlo velar con el ataúd sellado y al lograr su apertura se encontraron una enorme bolsa verde con pertenecias a nombre de "Francisco Valenzuela Chavira" con artículos de aseo personal.

María Eusebia Garibay indicó que su marido tuvo un accidente laboral hace algunas semanas, lo que le provocó una lesión en una de sus piernas, sin embargo, no quiso ingresar al hospital para ser atendido y fue por insistencia de sus familiares y de un médico particular que decidió acudir, al llegar al IMSS lo ingresaron al área Covid y debido a "complicaciones" en cuestión de dias murió.

El hoy occiso era insistente: "No quiero ir al hospital, porque ahí matan a la gente", le decía su marido a María para que no lo llevaran, sin embargo, tuvo que ingresar al área médica por recomendación de un médico particular, pero días después falleció por un padecimiento en el hígado, dijo la esposa del difunto.

Luego de permanecer en la funeraria, por protocolo y por haber permanecido en el área Covid-19 el ataúd estaba sellado con hule, ante la sorpresa y dudas sobre la muerte de su familiar decidieron abrir el ataúd encontrando una enorme bolsa con artículos de otra persona.

La señora María hizo pública la denuncia y dijo que presentará una demanda ante la FGE en contra del IMSS para que esclarezca la causa de la muerte, y que a parte sean sancionados por la manera que entregaron el cadáver.