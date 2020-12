Inicia CFE cortes en pozos de Delicias

Agencia Reforma / Trabajador de la CFE

Delicias— El coordinador regional de Agrodinámica Nacional en la región centro sur del estado, Manuel Márquez Campos, denunció cortes de energía en pozos agrícolas al noroeste del estado, por lo que consideran que la paraestatal rompió la tregua que se tenía con los agricultores.

Al respecto René Almeida Grajeda, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en el estado, dijo que en este momento se necesita que la CFE se siente con los agricultores de manera sensible y de colaboración ya que se vive la peor sequía de los últimos 35 años.

Márquez Campos, explicó que los cortes de energía destroncaron varios pozos de la zona de la Colonia de El Cuervo del municipio de Casas Grandes, “nosotros apelamos a que se arreglen las cosas de una manera cordial y en la mesa de diálogo, sin embargo alegaron que son pozos ilegales”.

“De ahí se tomó el acuerdo de tomar las diferentes superintendencias del estado. Dicen que no están cortando en Cuauhtémoc, ni en Jiménez; allá nosotros estamos cortando pozos ilegales que no tienen título de concesión ni permiso”, explicó.

“Nosotros acusamos a CFE de que ha propiciado este desorden. ¿A ver por qué están electrificados esos pozos si no tenían título de concesión? Porque tienen medidor, pero no pagan luz”, reclamó.

“El problema se puede salir de control porque el estado de chihuahua se encuentra en una emergencia climática por la sequía extrema que tenemos, ha sido un año atípico”, manifestó Márquez Campos.

“Al no haber agua en todo el Distrito de Riego 005 se van a reactivar alrededor de dos mil 300 pozos que hay en la región de usuarios que utilizamos el riego de aguas profundas por bombeo y entonces eso significan que si se pueden regar unas 60 mil hectáreas”, explicó.

“Si no ha habido una recarga ordinaria por la lluvia o escurrimientos, entonces el subsuelo no va aguantar el uso de tanto pozo y van a colapsar los mantos freáticos y eso es todavía más grave. El estado tiene que resolver esto porque se siguen perforando pozos y eso también es preocupante. ¿Con permiso de quien los perforan?”, se preguntó.

“¿Pero qué va a ocurrir si la Federación insiste en cortar el suministro de energía? ¿Qué va a pasar si no hay recursos para la agricultura, apoyos, programas, subsidios, créditos?”, sigue cuestionando Márquez, a la vez que afirma que todos estos problemas tienen de rodillas al campo chihuahuense.

“Si la Federación no toma cartas en el asunto, se va a complicar el escenario en el estado de chihuahua y entonces sí, todos los productores de aguas superficiales como del subsuelo estaremos en una sola pelea”, recalcó.

“Estamos privilegiando el diálogo, hemos insistido con la Federación a través de Gobernación, porque con el ingeniero Juan Carlos Loera, exdelegado de programas federales, no se pudo dialogar jamás, jamás nos dio la cara, nos escuchó y cuando sintió que no podía simple y sencillamente ya no nos recibió”, recordó.

Pide Estado diálogo con la paraestatal

René Almeida Grajeda, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en el estado, se manifestó en contra de esta forma unilateral por parte de la CFE de establecer cortes sin siquiera tener un llamado de pago a los productores, sin tener una mesa de trabajo para quienes tienen un mayor adeudo e inclusive productores sin adeudo que fueron afectados con los cortes.

“En este momento necesitamos que la CFE se siente de manera sensible y de colaboración, ya que la sequía que azota al estado parece no llamar la atención, y es la peor de al menos los últimos 35 años, sin contar el bajo nivel de agua almacenada en las presas, que están muy por debajo de lo medianamente aceptable” expresó.

“Por esto tendremos muy bajo nivel de siembras en muchas áreas de riego, no tenemos semilla para la siembra de forrajes en zona temporalera, tampoco semilla para frijol”, dijo Almeida.

“Hoy por hoy lo que necesitamos es que el Gobierno de la República, Gobierno del Estado, los demás organismos como CFE, Financiera Nacional, FIRA, hagamos una sinergia para atender este problema de consecuencias mayúsculas”, continuó.

“Hoy lo que debemos tener son facilidades para que Chihuahua entre al 2021 por la senda de la productividad y que siga trabajando ese liderazgo en la producción de alimento”.

A nombre de Gobierno del Estado hizo un llamado a CFE, productores y a la Federación para sentarse y buscar una salida a los problemas sin que implique este golpe tan fuerte al sector.