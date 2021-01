Inicia el viernes entrega de apoyos federales

Agencia Reforma / Tarjeta para el Bienestar

Ciudad Juárez— A partir del 15 de enero el Gobierno federal iniciará la dispersión de recursos para los beneficiarios de los programas de pensión al adulto mayor, personas con discapacidad y Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales tendrán un aumento este año.

De acuerdo con la coordinadora regional de los programas para el desarrollo federal, Elizabeth Guzmán Argueta, los alrededor de 57 mil beneficiarios que reciben el subsidio en esos programas a través de tarjeta bancaria, comenzarán a percibir el después del 15 de enero, mientras que las 5 mil 200 personas que todavía no cuentan con tarjeta y reciben el apoyo en giro telegráfico, será hasta la primera semana de febrero cuando se realice su reparto.

La funcionaria confirmó que en el primer pago del año de los programas de apoyo al adulto mayor y personas con discapacidad recibirán el subsidio con el aumento que anunció el presidente López Obrador a finales de año, por lo que a partir de este mes percibirán 2 mil 700 pesos bimestrales en lugar de los 2 mil 620 que cobraron durante el año pasado.

Mientras que los becarios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán 4 mil 310 pesos mensuales, lo que significa un incremento del 15 por ciento respecto a lo que recibieron el año pasado.

El aumento en el recurso que los beneficiarios de los programas asistenciales de Gobierno federal reciben cada bimestre se verá reflejado a partir del pago en enero-febrero y sólo es efectivo para esas tres pensiones; la dádiva para el resto de los programas que se aplican en esta frontera será la misma que en 2020.

Además, la coordinadora regional de los programas para el desarrollo federales, Elizabeth Guzmán Argueta, informó que todavía se encuentran dentro del período de entrega de los apoyos que no fueron cobrados durante la última dispersión del 2020 en los programas de Créditos a la Palabra y Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatoria.

“Estamos avisando a los beneficiarios de esos dos programas, vía telefónica, para que acudan a las oficinas de Bienestar por su apoyo que no pudieron recoger el año pasado y no se retrase su pago”, comentó.

Dijo que son 260 créditos a la palabra que no fueron recogidos durante el pasado período de dispersión y que los beneficiarios serán contactados vía telefónica, mientras que hay todavía nueve mil estudiantes que no acudieron por el subsidio y 380 pagos pendientes en los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero que no pudieron recogerlo.