Inicia en Juárez construcción del Centro de Autismo

Debido a las múltiples dificultades con las que se enfrenta la población con autismo en esta frontera, la Fundación Unidos por el Autismo comenzó la construcción del Centro de Autismo, con el que pretende atender a los autistas de Ciudad Juárez, indicó Egla Ramírez Pérez, directora de la asociación civil.

Señaló que desde el 26 de diciembre de 2017 les fue otorgado un predio, por parte del Municipio, de 8 mil 325.60 metros cuadrados, mismo que comenzaron a habilitar para hacer realidad el inmueble que requerirá una inversión para la fachada de 30 millones de pesos, por lo que urgió a colaborar.

Puntualizó que el único registro del padecimiento que se tiene fue uno levantado por el Inegi en 2015, donde se informa que una de cada 115 personas en México tiene autismo, y de éstas una de cada 48 es diagnosticada debido a las limitaciones de servicios públicos de salud, obstaculizando la recuperación.

“Las estadísticas siguen creciendo, y lamentablemente no es algo a lo que se le presta mucha atención. La intención de este centro es atender a cuando menos 300 pacientes al mes y se va a ir incrementando conforme vaya avanzando... sabemos que no se va a construir muy rápido pero ahorita que ya empezamos, no podemos parar. Vamos a ir construyendo de cuarto en cuarto”, indicó Ramírez Pérez.

Añadió que ya han invertido cerca de 200 mil pesos, que siguen siendo insuficientes para la construcción de la totalidad del inmueble. Ante esto, precisó que es importante la solidaridad de la comunidad.

“Nosotros somos donatarios autorizados, y damos recibos deducibles. Entonces, todos los ciudadanos así como maquiladoras o constructoras son bienvenidos a colaborar. Necesitamos apoyo tanto material como económico, ahorita son bien acogidas todo tipo de donaciones”, dijo y agregó que los interesados pueden comunicarse al número 507-1068 o bien donar directamente en la cuenta Banbajío de Unidos por el Autismo: 0180647660201 con clave interbancaria 030164900010107747.

Precisó que el terreno está ubicado sobre las vialidades Río Lacanzá y Río Niagará, en el fraccionamiento Torresol, en el suroriente de la ciudad, a un costado de donde se construye el Hospital Rotario.





[email protected]