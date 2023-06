Inicia Fiscalía investigación en caso de bebé fallecido en hospital

Parral.- El Fiscal de la Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado informó que se iniciaron ya los trabajos de investigación respecto al fallecimiento de un bebé recién nacido en el hospital de Ginecobstetricia de la ciudad.

Detalló que en la denuncia, el pasado viernes al arribar la mujer al hospital ya con labores de parto, una guardia de seguridad de complexion robusta les negó el acceso a recibir atención médica.

Transcurrió bastante tiempo y al fin pudieron atender a la mujer, y al cabo de un hora la guardia salió a preguntar por familiares de Kenia dejando pasar al esposo hasta urgencias y ahí el mismo doctor que siempre atendió a su esposa le dijo que el bebé se había asfixiado con el cordón umbilical ya que se enredó en el cuello.

Al ingresar el esposo de Kenia con su pareja le narró que al no ser atendida: "Le dieron así como ganas de ir al baño y que ya ahí en el baño empezó a aliviarse, que ahí nació el bebé, se le vino y no alcanzó a agarrarlo, se le resbaló y se golpeó en la cabeza y que en eso entró una señora preguntándole qué había pasado, ya que vió al bebé ahí tirado y ella misma recogio al bebé siendo un niño. Llegó un doctor, cortó el cordón umbilical y a ella se la habían llevado a urgencias y al bebé ya no se lo habían enseñado."

Aseguran en la denuncia que a su esposa, una doctora le había dicho que el bebé no había muerto por el cordón umbilical, ya que ella no habia visto el cordón enredado y ya de ahí al denunciante lo sacaron y le dijeron que se tenían que llevar a su esposa a limpiarle y ya fue cuando lo llevaron a ver a su bebé que lo tenían en otro cuarto de ahí mismo de urgencias, y jamás dejaron estar al padre con su bebé fallecido con el pretexto de que esperaban a la funeraria.

Portillo aseguró que se están analizando cada detalle de esta denuncia para determinar responsabilidades en este lamentable caso.