Inicia septiembre con tres casos de suicidio en Zona Occidente

Cuauhtémoc.- Tres casos de suicidio por suspensión fueron reportados en las últimas horas a personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito de la Zona Occidente.

En el primer caso los agentes se trasladaron a un costado del frigorífico Profruta, ubicado sobre el Eje Central, en donde reportaron a una persona sin vida.

En el sitio tuvieron a la vista el cuerpo suspendido de una mujer que fue identificada por su esposo como Teresa C. C., de aproximadamente 30 años de edad, quien aparentemente no tenía problemas como para privarse de la vida.

La segunda víctima por suicidio es un hombre que fue localizado en un pequeño cuarto de madera en el ejido El Norte, a donde acudieron agentes de investigación de la Fiscalía del destacamento Largo Maderal.

En el lugar localizaron el cuerpo de un hombre que fue identificado por su esposa como Héctor Manuel M. S., de 48 años de edad, de quien se informó que en los últimos días estuvo ingiriendo bebidas embriagantes.

El tercer caso corresponde a una mujer que fue encontrada en una casa ubicada sobre el periférico de Colonia Emiliano Zapata, también por suspensión.

La mujer fue identificada como Wendy Lizeth R. G., de 16 años de edad, quien fue identificada plenamente por un familiar.

En un ejercicio comparativo, el año pasado, al cierre de agosto, se tenían contabilizados 60 casos de suicidio en 2018 contra 51 casos en este 2019; sin embargo, al inicio de este septiembre se llevan ya 54 casos en esta región occidente del estado.