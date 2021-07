Inician peritaje en BRP

Omar Morales / El Diario de Juárez / Dos personas observan los restos del siniestro

Ciudad Juárez— La mañana de este lunes la dirección de Protección Civil municipal recorrerá las instalaciones de la planta BRP II, en la cual se generó un incendio el pasado sábado, para determinar si puede regresar a realizar sus labores de manera inmediata, informó el titular de la corporación, Efrén Matamoros Barraza.

Manifestó que debido a que el siniestro ocurrió en los patios y el fuego logró controlarse sin que afectara el interior, no existiría problema para que los empleados regresaran a sus trabajos, para lo cual es necesario que se revisen primero las instalaciones eléctricas.

Matamoros indicó que ya inició el peritaje del siniestro por parte de esa dependencia, además del que hace la Fiscalía General del Estado, y en conjunto se determinarán las causas reales del suceso, y con base en eso se determinará si existen sanciones para la empresa.

“Me preguntaban que si la planta podía trabajar… a la planta no le pasó nada, el día de mañana (hoy) estaremos ahí temprano para dar un recorrido junto con la gente de ahí y que se dé una revisión más de cerca, sobre todo que se revise todo el sistema eléctrico, que en su momento es el que pudo haber sufrido algún recalentamiento por la cercanía de la lumbre; ya las termografías que saquen ellos nos dirán si todo está bien y si es así, no hay inconveniente por parte de nosotros para que la planta vuelva a funcionar, nada más que no tengan acceso a todo lo que se quemó porque ahí la Fiscalía pide que no se remueva nada hasta que concluya su investigación”, indicó.

Destacó que durante las horas que permanecieron en el lugar, la labor de los elementos de Bomberos se enfocó en evitar que el fuego pasara a la planta, “porque si no todavía estaríamos ahí”.

En los patios de la empresa se observó ayer al menos una unidad de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte resguardando el material siniestrado como parte de la investigación iniciada.

Transeúntes, empleados y vecinos del lugar se detenían a tomar fotografías de la escena, en la que se observan los restos de los vehículos consumidos y que generaron las explosiones que tenían en alerta a las corporaciones.

El almacén tenía en resguardo mil vehículos todoterreno, de acuerdo con reportes de Protección Civil del Estado.

Se recupera director de Protección Civil

Luego de que mientras trabajaba en el incendio ocurrido el pasado sábado en la empresa BRP II el titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, fue atendido médicamente, informó que ya se encuentra bien de salud.

Explicó que sufrió agotamiento debido al intenso calor y el esfuerzo que se hizo para controlar el fuego sin que pasara a la planta y a un fraccionamiento contiguo.

Explicó que sólo requirió suero y oxígeno, sin que se le trasladara a recibir atención médica.

Matamoros dijo que permaneció en el lugar cuatro horas hasta que tuvo que ser trasladado a su domicilio una vez que sus signos vitales se estabilizaron y que se percató de que el humo que salía era blanco, lo cual indica que el fuego ya estaba controlado.

“La verdad es que son pocas horas, pero el intenso movimiento que traíamos ahí para que no se nos pasara a la planta, porque si no todavía estaríamos ahí, había que detener eso y que no se lesionara nadie, todo eso, esa es la preocupación, que ninguno de los Bomberos o de los voluntarios que andaban ahí cometieran un error y se lesionaran”, mencionó.

Añadió que fueron cinco los elementos que sufrieron agotamiento en el lugar, quienes también tuvieron que ser atendidos por Cruz Roja, Rescate y otras unidades particulares.

“Era muy intenso y mucha la preocupación para que no brincara a la planta y no pudiéramos detener eso porque en la planta hubiera sido muy distinto”, expresó.

Matamoros Barraza tiene 71 años de edad y cumplirá 14 al frente de la corporación.