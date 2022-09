Inician proceso a trailero acusado de 10 homicidios en Ahumada

Cortesía / Saúl A. D.

Ciudad Juárez— El juez de Control determinó vincular a proceso a Saúl A. D. por los delitos de homicidio simple imprudencial en contra de diez personas, lesiones, daños, también imprudenciales, así como narcomenudeo en la modalidad de posesión simple.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre en el municipio de Ahumada a las 17:00 horas en el tejaban de la Unión de Vendedores Benito Juárez

Expuso que, analizado lo argumentado por la representación social y la defensa legal, no hubo dolo por parte del chofer al momento del accidente, por lo que su actuación fue imprudencial.

La audiencia inició con un atraso de casi una hora. Los fiscales solicitaron al juez dictar el auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio doloso, lesiones, daños y narcomenudeo en posesión simple contra el chofer de un camión, el cual se encontraba intoxicado con metanfetaminas y anfetaminas cuando chocó y se volcó en el municipio de Ahumada el pasado 7 de septiembre, según la causa penal 6679/22.

En su exposición de motivos la representación social enumeró los hechos que sostienen su acusación, al referir que el conductor llevaba tres días sin dormir, manejaba con licencia vencida e ingirió un medicamento conocido como Cialis que combinó con cristal, lo que alteró su capacidad para conducir un vehículo.

Que al llegar al poblado iba a una velocidad inmoderada y no guarda distancia por lo que impactó un primer vehículo y a otros más.

El acusado conducía un vehículo Kenworth color blanco que procedía de Juárez.

Al inicio de la audiencia el juez preguntó al acusado si había sido atendido médicamente dentro del Cereso 3 y éste respondió que sí, que se sentía mejor.

La defensa legal solicitó un receso de cinco minutos. Al continuar la audiencia inicial la representante legal expuso que no comulga con lo planteado por el Ministerio Público y pidió la reclasificación de los delitos de homicidio doloso, lesiones y daños, a delitos imprudenciales, por considerar que no hubo dolo.

Debatió el resultado del examen antidoping, por considerar que no precisa fechas de consumo, y con respecto al peritaje no se precisa velocidad y argumentó que el chofer no guardó distancia lo que consideró fue imprudencial.

La representación social dijo que en los delitos cometidos se observa un dolo eventual, ya que el chofer consumió cialis y cristal según el examen antidoping, cuando tiene 17 años de experiencia, tres días sin dormir y se tiene un resultado ilícito.

El juez de primera instancia cerró debate y preguntó al acusado si tenía algo que agregar y éste respondió que no.

Al emitir su resolución jurídica vinculó a proceso al acusado a las 10:45 horas por los delitos de homicidio simple imprudencial, lesiones, daños imprudenciales y narcomenudeo en posesión simple.

El detenido permanece en prisión preventiva por 24 meses y la representación social solicitó una ampliación de dos a seis meses el plazo para el cierre de la carpeta de investigación.