Inician proceso penal contra cuatro acusados de violar a menor

Cuauhtémoc, Chih.- Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), acreditaron la probable responsabilidad de José Horacio O. G., Joel Antonio C. C., José Eliseo C. N., y Rosa María C. F., por los delitos de trata de personas y violación.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, en el periodo de mayo a agosto del año 2021, en una comunidad del municipio de Guerrero, la imputada Rosa María C. F., entregó a la víctima, una adolescente de 12 años de edad, para que los masculinos imputados tuvieran relaciones sexuales con ella.

La investigación ministerial establece que los presuntos de 28, 26 y 57 de años de edad, respectivamente, pagaron la cantidad de 500 pesos cada vez que tuvieron relaciones sexuales con la víctima, obligada por la imputada de 26 años de edad.

Gracias a la denuncia interpuesta por personas que conocieron los hechos delictivos, el Ministerio Público de la FEM integró la carpeta de investigación y se procedió solicitando las órdenes de aprehensión con la que los involucrados fueron detenidos el pasado 18 de mayo por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control del Distrito Judicial Guerrero conocedor de la causa penal, consideró suficientes los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por la representación social, para dictar auto de vinculación a proceso en contra de los cuatro imputados, situación jurídica que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de la localidad.