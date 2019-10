Iniciará 2a etapa de entrega de títulos de propiedad gratuitos en Balleza

Balleza, Chih .- Dando seguimiento a las acciones de apoyo a la ciudadanía, el próximo miércoles 9 de octubre dará inicio la expedición gratuita de títulos de propiedad a terrenos que formen parte de la mancha urbana y que no estén en materia agraria ni ejidal.

Fue el alcalde Arturo Medina quien dio a conocer que, dado el gran impacto que se tuvo en la primera etapa, donde se entregaron más de 200 títulos de propiedad, es un programa que continuará de manera constante en apoyo a los habitantes, pues quienes no contaban con un documento que acreditara la propiedad de su bien ahora pueden tenerlo, y de manera gratuita.

Es preciso detallar que la recepción de documentación será únicamente los días miércoles, de 10:00 am a 03:00 p.m., durante 8 semanas, mismos que abarcan los meses de octubre y noviembre, para realizar la entrega en el mes de diciembre.

El procedimiento será el siguiente:

1- Se deberá pasar a la Secretaría del Ayuntamiento a partir del lunes 7 de octubre, a realizar la solicitud de su trámite. Esta puede ser cualquier día de la semana, y los miércoles se asignarán las citas de los solicitantes, quienes deberán acudir con el abogado del Departamento Jurídico y este recibirá a los o las solicitantes para revisión de sus documentos.



2- El día de la cita asignada los interesados interesados deberán llevar la siguiente documentación:

•Copia de Credencial de elector.

•Copia de Comprobante de Domicilio.

•Copia de Plano catastral del inmueble actualizado.

•Copias de Certificado de posesión y/o documento que acredite ser dueño.

•Copia de su papeleta que confirme el estar al corriente con el impuesto Predial, en el caso de nuevos registros, omitir este punto.

•2 Testigos de los colindantes del inmueble.

3- Personal de Presidencia Municipal pasará a verificar el inmueble, con la intención de asegurar que los datos proporcionados, así como las medidas y colindancias sean las reales, para dar continuidad con su trámite.

4- El área jurídica procederá con la aprobación, aceptación o en su caso negación, para expedir su Título de Propiedad y dar más fundamento legal a su patrimonio.

5- Se le informará a los solicitantes con un máximo de 10 días antes, del evento de entrega de títulos de propiedad en el mes de diciembre, en la que deberán acudir personalmente a realizar su firma y recepción de su documento.

Cabe destacar que NO se podrán titular:

* Aquellos predios urbanos que estén dentro de una propiedad privada, como es el caso de terrenos que hayan sido loteados de una propiedad privada ajena a la Presidencia Municipal.

* Terrenos que hayan sido donados por el Ejido al particular.

* Predios rústicos.

* Propiedades que se encuentren en conflicto legal.

* Con documentos faltantes de algún requisito y/o no coincidan documentos de posesión con planos catastrales.



Para mayor información, llamar a los números de Presidencia Municipal de Balleza (649)535-0025 ó (649)535-0172, donde con gusto se explicarán los detalles de dicho programa.