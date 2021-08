Iniciará Maru gestión con déficit de 14 mil 300 mdp

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante empresarios juarenses que cuestionaron la situación financiera del estado, la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván compartió que fue notificada sobre el déficit presupuestal al que tendrá que hacerle frente desde el primer día de su administración, es decir a partir de la toma de protesta el próximo 8 de septiembre.

La respuesta que recibió fue: “Necesitas 14 mil 300 millones de pesos”, compartió en la reunión realizada este viernes donde el sector empresarial le presentó la Agenda Única para el Desarrollo.

Ante ello, anticipó que está revisando la posibilidad de obtener un crédito de corto plazo por cinco mil millones de pesos, pero aunque se concretara antes de la primera quincena de septiembre, resultaría insuficiente para pagar las principales demandas del estado.

“Estoy ahorita en negociación con la Secretaría de Hacienda para que me deje contratar un crédito a corto plazo, que lo más que me deja de techo financiero son cinco mil millones de pesos; el problema es que la ley dice que yo no puedo contratar hasta el 8 de septiembre y la nómina se me viene el día 15 (de septiembre”, expuso.

Dijo que esto implica convocar, licitar, etcétera, para tener nada más 5 mil millones de pesos, es todo el ingreso que yo tendría y me faltan 8 mil 300 millones de pesos, de dónde voy a sacar 8 mil 300 millones de pesos. Se están buscando formas, por ejemplo poner en orden esta parte de los derechos de la Secretaría de Educación, en el Registro Público de la Propiedad, en el Registro Civil”, explicó.

Expuso que sí está tratando de disminuir las Secretarías en aras de la optimización de recursos.

“La semana pasada ustedes vieron que ‘ay se va a acabar la Secretaría de Cultura’, pues sí, pero es que la Secretaría de Cultura la podemos hacer más chica y más eficiente, pero bueno, tuvimos una gran (…inaudible) por parte de la gente, ¿no? Entonces estamos buscando formas, ese es el gran arte, lo estamos analizando”, respondió la gobernadora electa a la empresaria que planteó sus dudas en este encuentro.

“Yo te pido que no te preocupes, vamos a tomar la mejor decisión pues para todos, puedes tener la seguridad estamos analizando”, aseguró.

Al encuentro asistieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez; Consejo para el Desarrollo Económico Regional de Ciudad Juárez (CODER); Asociación de Hoteles y Moteles de Cd. Juárez A.C; Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez A.C.; Index Cd. Juárez; Asociación Local de Agentes Aduanales de Cd. Juárez, A.C; Canacintra cd. Juárez y la Asociación de Transportistas de Cd. Juárez.

Además de CANACO SERVYTUR Juárez; Cámara Nacional de la Industria de la Construcción; Consejo Regional de Autotransporte de Carga A.C; FICOSEC; Desarrollo Económico del Norte DENAC; Instituto Mexicano de Contadores Públicos Ciudad Juárez; COPARMEX Juárez; Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados CANIRAC; CANADEVI; A.M.P.I; Plan Estratégico de Asociación Civil Juárez; Coalición de Transportistas; Asociación Nacional de Contadores Públicos; Asociación Ganadera Local Juárez; Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. AMEXME; Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez A.C.; y Lideres Comprometidos por Juárez.