Injustos sueldos de médicos en hospitales públicos: Colegio de Médicos

Chihuahua, Chih.- Los pagos actuales a los médicos que laboran en hospitales públicos son injustos, no hay equidad en comparación a otros países, manifestó Otto Campbell, encargado de Comunicación Social del Colegio de Médicos de Chihuahua.

Agregó que la postura de todos los colegiados de médicos es en contra de los bajos sueldos que ofrecen a los galenos en nosocomios públicos, además de que antes de concluir la carrera prestan un año de internado y después de terminar el servicio social, por una beca que a algunos no alcanza para sus necesidades diarias.

“Es la única profesión que tiene un servicio social con el triple de horarios, incluso algunos pasantes no tienen los recursos para trasladarse, por lo que exigen una tabulación adecuada de los sueldos y salarios”, recalcó.

Mencionó que en México el trabajo de los médicos se puede catalogar como mano de obra barata, sumado a esto la mínima seguridad que se vive en Chihuahua, como es en la región serrana problema muy conocido.

Otto Campbell dijo que el día de mañana los profesionales de la salud no podrán capacitarse, debido a que estarán más preocupados por sus problemas económicos e incluso no atenderán adecuadamente al paciente, en ellos se está confiando la salud.