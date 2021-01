Instala GN punto de revisión en Delicias

El Diario

Elementos de la Guardia Nacional colocaron un punto de revisión en el puente del acceso norte de la ciudad, con el fin de revisar las unidades que transportan mercancía y evitar que los operadores manejaran con efectos de alguna sustancia o droga En el lugar permanecieron varias unidades de la Guardia Nacional, donde detuvieron principalmente a los vehículos pesados, que de acuerdo a la información proporcionada por los agentes, “Estamos revisando los camiones principalmente los que llevan algún tipo de mercancía, más que nada es para checar que no transporten alguna droga o material ilegal, de igual manera se están revisando a los conductores para que no manejen cansados o con algún tipo de medicamento” Refirió uno de los agentes. Fueron más de 4 horas en donde 5 camionetas de dicha corporación estuvieron revisando las unidades en ambos sentidos: sur-norte y norte-sur, y hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas detenidas ni tampoco ningún tipo de mercancía retenida, arrojando como resultado un saldo sin incidencias en este operativo. Cabe mencionar que estos retenes o puntos de seguridad, no solamente en la región centro sur son colocados, ya que de igual manera en otras ciudades o municipios se efectúan para evitar que los choferes de camiones pesados puedan ocasionar un percance y sobre todo para frenar el contrabando de drogas. en la república mexicana.