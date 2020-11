Instan a realizarse pruebas gratuitas de anticuerpos en El Paso

Archivo/ El Diario de El Paso

El Paso.- El Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso está ofreciendo pruebas de anticuerpos Covid-19 gratis a la comunidad.

La prueba gratuita de anticuerpos Covid-19, también conocida como prueba serológica, es una prueba de sangre que busca proteínas específicas llamadas inmunoglobulina que el cuerpo produce para protegernos de enfermedades infecciosas. Las personas que han estado expuestas al virus que causa Covid-19 generalmente producirán anticuerpos IgG dentro de 2 o 3 semanas después de la exposición o la enfermedad como parte de la respuesta inmune al virus.

“Las pruebas de anticuerpos ayudarán a proporcionar información adicional sobre cuántas personas se han infectado y el grado de propagación en la comunidad. Muchas personas con COVID tienen síntomas leves o no tienen síntomas y no saben si han sido infectados”, dijo el doctor Héctor Ocaranza, de la Autoridad de Salud de la Ciudad.

“Esta información también servirá para informar futuras estrategias de prevención”, señaló.

Este tipo de prueba no detecta la infección actual y la Salud Pública la utiliza mejor para evaluar la comunidad en busca de personas que pueden haber tenido Covid-19, pero no se hicieron la prueba porque declinaron o no tenían síntomas.

El servicio de pruebas de anticuerpos está disponible solo con cita previa; aquellos que deseen hacerse la prueba pueden hacerlo registrándose en www.EPStrong.org en la pestaña de pruebas para completar el formulario de prueba de anticuerpos COVID-19.

Se insta a los residentes que hayan dado positivo a COVID-19 y se hayan recuperado del virus a que consideren donar plasma para ayudar a nuestra comunidad, informaron autoridades de salud en un comunicado.

El objetivo es proporcionar a los pacientes que tienen casos graves de la enfermedad una transfusión de plasma que contiene anticuerpos Covid-19 que les ayude a superar su enfermedad.

“Tenemos que recordar que la razón por la que este virus es tan severo es que, a menos que hayamos tenido la enfermedad, nuestros cuerpos no tienen los anticuerpos adecuados para protegernos y combatirla”, dijo Ocaranza. “Los habitantes de El Paso son conocidos por su generosa respuesta cuando se enfrentan a una crisis, por lo que les pedimos a los pacientes con COVID-19, que se han recuperado, que consideren donar lo que podría ser plasma que les salve la vida”, agregó.

Las donaciones se pueden realizar a través de Vitalant, proveedor comunitario de servicios de sangre sin fines de lucro, que está trabajando con los hospitales para recolectar, procesar y distribuir el plasma para el tratamiento en pacientes con infecciones graves y activas de Covid-19.

Los donantes deben tener un diagnóstico de laboratorio previo de Covid-19, ya sea mediante una prueba positiva o una prueba para anticuerpos del SARS-CoV-2.

Además, no deben presentar síntomas durante al menos 28 días y cumplir con todos los requisitos de los demás donantes para una donación automática de plasma.

Se puede encontrar más información y el cuestionario para donantes de plasma en: http://learn.vitalant.org/ convalescentplasma. Los posibles donantes que tengan preguntas pueden llamar al 866-CV-PLSMA (866-287-5762).

Para obtener más información sobre Vitalant y las transfusiones de sangre para convalecientes, visite: https://www.vitalant.org/covidFree.