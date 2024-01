Intentaron acuchillar y arrollar a mujer

Cortesía

Ciudad Juárez.- Por presuntamente haber intentado asesinar a una mujer con un arma blanca y luego intentar arrollarla con un coche, Saúl C. H. y María Raquel C. H. (o Raquel C. H. ) fueron acusados formalmente por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la zona norte frente a un juzgado de control, dio a conocer la representación social.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, expuso que a los imputados que se les atribuyen agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales en contra de su víctima, a quien intentaron privar de la vida con un objeto punzante, además de intentar arrollarla con un vehículo, en hechos registrados en una vivienda de la colonia Juárez.

La detención de los imputados estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado jueves 18 de enero, con órdenes de aprehensión.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en espera de que se resuelva su situación jurídica por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, violencia familiar, lesiones y daños, cometidos el 25 de diciembre de 2023, en Ciudad Juárez.