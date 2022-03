Intentó familia refugiarse del fuego en la tina del baño

Omar Morales / El Diario de Juárez / Jesús Antonio quedó afectado emocionalmente Omar Morales / El Diario de Juárez / El capitán Puentes tiene 20 años en la corporación de rescate

Ciudad Juárez.— La imagen de la familia dentro de la tina de baño que intentó refugiarse de las llamas que consumieron su vivienda, es una de las más desgarradoras que el capitán de Bomberos, Jorge Ignacio Puentes Hernández, ha visto en sus 20 años dentro de la corporación.

El incendio ocurrido en la colonia México 68 es una tragedia que difícilmente podrá quitar de su memoria, aseguró el capitán.

“Por la posición en que los encontramos suponemos que el padre de familia quiso resguardar a sus hijos, a su esposa, entonces pues es muy lamentable y desgraciadamente uno lo relaciona con su familia, y al ver llegar a los familiares de ellos, pues aún más se incrementa la tristeza, porque seguimos sintiendo tristeza”, mencionó.

Entrevistado un día después del siniestro en el que le tocó trabajar, narró que al llegar la primera unidad reportó que necesitaba apoyo, por lo que se envió otra y una cisterna, pero cuando llegó al lugar sus compañeros tenían sofocado el incendio; en la primera búsqueda localizaron a cuatro personas a un lado de una cama.

“Por versión de los vecinos supimos que en el otro domicilio también había personas, era un domicilio compartido, hicimos la siguiente búsqueda y encontramos los otros cuerpos dentro de un baño en una tina”, mencionó.

Dijo que a pesar de sus 20 años recorridos en la corporación, cada víctima de un incendio representa una historia y un hecho lamentable, y en este caso se trata de una familia que perdió a ocho de sus seres queridos.

“Es triste, sobre todo cuando hay niños. Yo recuerdo mucho un incendio donde sacamos unos niños en pampers, quemados, vivos, y pues lo relacionaba con uno de mis hijos; son situaciones muy desgarradoras, tanto para ellos como para nosotros, aunque algunos digamos que somos fuertes, seguimos con ese toque de sentimiento humano que todos tenemos” , expresó.

A un día de los hechos, dijo que su mejor terapia es llegar a su casa y desahogarse con su familia, reflexionando sobre los hechos para tener las medidas necesarias en el hogar y evitar alguna tragedia.

“Es parte de nuestro trabajo, encontrarse con ese tipo de escenas y lo que yo le digo a mis muchachos, a los demás compañeros, es que nuestro trabajo es tan satisfactorio como cruel, porque nosotros vamos a donde las demás autoridades no pueden entrar, no pueden llegar, no pueden hacer la recuperación de un cuerpo”, comentó.

Recuerda tragedia en Anapra

La madrugada del 6 de febrero, un niño de ocho años de edad murió en un incendio ocurrido en la colonia La Conquista, cerca de la zona de Anapra.

Jesús Antonio Contreras Beltrán, de 28 años de edad, fue uno de los elementos de Bomberos que intervino en ese servicio y que localizó el cuerpo sin vida del menor, que asegura es uno de los casos que más le ha impactado en los cuatro años que tiene de servicio.

“Narran que el papá o el padrastro salió a apagar las llamas de un lado de un cuarto y creo, pensó, que el niño ya se había salido y ya no pudo entrar al cuarto y me soprendió porque el niño tenía perritos y estaban ahí a un lado, como que él los había querido salvar”, recordó.

El siniestro ocurrió en las calles Ostión y Erizo de Mar. Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Policía a bordo de la unidad 1039, quienes brindaron ayuda a la pareja, que a gritos les pedían que rescataran a su pequeño hijo, de nombre Juan Carlos E. J.

Llegaron bomberos en la máquina 03 y sofocaron el fuego, luego hallaron sin vida al menor, calcinado y con una televisión encima de su cuerpo, informó un oficial preventivo.

“Me ha pegado más lo de los niños, porque tengo una niña de tres años, y lo de los niños me ha impactado mucho”, lamentó Jesús.

Recordó también el incendio ocurrido en la avenida Óscar Flores, donde perdió la vida un niño de cinco años de edad.

“Te pones a pensar que en tu casa puede pasar y te impactan todos esos acontecimientos, se te quedan grabados porque te toca verlos, te toca hallarlos”, expresó.

Al igual que el capitán, dijo que para desahogarse del impacto, platican entre compañeros y en su casa para prevenir y para que se den cuenta de lo que sucede en la ciudad y el porqué suceden este tipo de tragedias.

“Desde el momento en que nosotros salimos de aquí y nos dicen que hay personas en el interior, nosotros lo que queremos es llegar y llegamos, y nos metemos aun cuando está prendido porque no podemos echar agua y entrar, necesitamos entrar cuando está prendido porque cuando uno echa agua el vapor genera más calor y entramos para intentar salvar a la gente”, dijo Jesús.