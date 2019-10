Intentó violar a una menor de edad, fue detenido

Parral.- La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Eloy C. acusado del delito de violación en grado de tentativa en perjuicio de una menor.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 27 de septiembre, en el camino Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi, donde interceptó a la víctima de 14 años, a fin de agredirla sexualmente; sin embargo, por causas ajenas al imputado, no consumó el acto y huyó del lugar.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Sur llevaron a cabo la detención de Eloy C. en los términos de flagrancia y posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Al concluir la audiencia, un Juez de Control del Distrito Judicial Andrés del Río resolvió iniciarle un proceso penal, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses de investigación complementaria.