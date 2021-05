Interceptan policías a candidato por presunta posesión de armas de fuego

Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— En recorrido realizado ayer miércoles en el fraccionamiento Valle del Márquez, unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) interceptaron al candidato a diputado del distrito 10 por el Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Hernández García y a su equipo de campaña, por una supuesta denuncia al 911 donde les reportaron personas armadas y violentas, lo que sorprendió al candidato porque todos los vehículos cuentan con engomados y bocinas del perifoneo para recorrer las calles de su distrito.

En un comunicado, el abanderado panista se dijo sorprendido por la situación, y señaló que buscan “intentar interrumpir nuestro trabajo en calle con la presencia de estas patrullas de la policía municipal”, pues su campaña tiene buena aceptación en los recorridos.

“No me sorprende que de algún lado estén preocupados porque vamos como favoritos a ser el próximo diputado por este distrito 10”, expresó.

Dijo que al acercarse las unidades de los oficiales, le cuestionaron si él y su chofer portaban armas.

“A lo que le respondimos que no; al cuestionarlos por qué la pregunta, afirmaron que les habían reportado personas armadas haciendo escándalo y precisamente en el cruce donde nosotros estábamos, eso se me hace de mucha coincidencia porque no había nadie más que nosotros en la calle y los habitantes que salían al frente de sus casa para recibirnos”, afirmó Hernández.